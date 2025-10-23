Comienza la ruta Saborea Alcantarilla: estos son los precios y los restaurantes participantes

Un total de 25 bares y restaurantes de Alcantarilla participan desde mañana viernes hasta el próximo 16 de noviembre en la ruta gastronómica Saborea Alcantarilla, con precios únicos de tapa más bebida por 3,50 euros y cócteles por 5 euros.

A través de la APP de la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla, Alcantarilla Suma, que está disponible en Google Play, App Store y en los códigos QR de los carteles de la ruta, se pueden consultar todos los bares y restaurantes que participan. Los usuarios de la APP podrán consultar la oferta gastronómica, planificar su ruta y votar sus tapas favoritas, además de participar en el sorteo de más de 400 premios valorados en más de 2.500 euros en total.

Los regalos, aportados por comercios y hosteleros locales, incluyen desde tapas y cañas gratuitas, hasta tratamientos capilares, lotes gourmet, artículos de moda, perfumes, accesorios, cheques regalo y experiencias familiares. Por cada compra superior a 10 euros en los establecimientos participantes, los clientes podrán girar una ruleta digital desde la app y conocer al instante si han resultado ganadores.

Además, quienes utilicen la APP para votar las tapas y cócteles que prueben, podrán optar a premios como ‘Tu altura en Coca Cola’, ‘Tu peso en cerveza’ y cheques de 100 euros. Para los hosteleros participantes hay premios a la mejor tapa, el mejor cóctel y la tapa más votada.

Y como novedad, los usuarios que compartan a través de la APP las fotos de tapas que consuman en la ruta participan en el sorteo de una tarjeta de regalo digital de 200 euros para gastar en los comercios y locales de hostelería asociados.

Cartel de la ruta de la tapa de Alcantarilla 2025. / Ayto. Alcantarilla

Establecimientos participantes

Los bares y restaurantes que participan en esta edición de Saborea Alcantarilla son ‘50 Tapas’, ‘Alkimia New-Tavern’, ‘Bar Los Pacos’, ‘Bar San Roque’, ‘BARock’, ‘Cervecería Lorena’, ‘Chamai Centro de Ocio’, ‘El Castillo Encantado’, ‘Gin Toni’, ‘La Cabaña’, ‘La Cavalica’, ‘La Cerveteka’, ‘La Hora Sabrosa del Mariachi Solitario’, ‘La Katrina’, ‘La Morada’, ‘La Rosconería’, ‘May Day’, ‘Murcia en Boca’, ‘Parlamento Andaluz’, ‘Pecado’, ‘Pícaro’, ‘Rincón de Lola’, ‘Snoopy Heladerías’, ‘Tasca Murcia’ y ‘Toma Nota’.

Los comercios que participan en la ruleta de premios son ‘Santiveri’, ‘Nácar Estilistas’, ‘Recreativos Galaxy Game’, ‘Academia Reales’, ‘Peluquería Salusita’, ‘Peluquería Pili’, ‘Caresse’, ‘Valentia’, ‘Ferretería Básica’, ‘Jamón Suprem’, ‘Margott Moda’, ‘MG Peluquería’, ‘Shinobi’, ‘Cáñamo’, ‘Paidos’, ‘Massimo’, ‘Confitería Sonia’, ‘Kriss Moda Íntima’, ‘There Cremades’, ‘MMM Academy’, ‘Bio Botica’, ‘Lunares’, ‘Chamai’, ‘La Jamonería’, ‘Selem Modas’, ‘Cosicas Guapas’, ‘Centro Óptico Alcantarilla’, ‘Amélie Moumú’, ‘Outlet Hogar’, ‘Boy Chico’ y ‘Audio Óptica Caride’.