Cieza, el municipio con el menor gasto mensual de alquiler en España

Cieza se encuentra entre los municipios con un gasto mensual medio en el alquiler más bajo de España. Según la estadística 'Indicadores Urbanos' 2025 publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la localidad de la Vega Alta del Segura, con 303 euros mensuales, representa el menor gasto a nivel estatal entre las 429 poblaciones que superan los 20.000 habitantes, por debajo de Priego de Córdoba (Córdoba), con 309 euros; y A Estrada (Pontevedra), con 310 euros.

Por el contrario, los alquileres mensuales más bajos se localizaron en la pedanía de Cañadas de San Pedro de Murcia, con 353 euros; en la mayor parte las pedanías de Torreagüera y Beniaján, también en Murcia, con 406 euros, y en el barrio Juan XXIII de Alicante, con 397 euros.

Pozuelo, municipio con mayor gasto medio mensual en alquiler

Estadística también revela que los tres municipios de más de 20.000 habitantes con mayor gasto mensual medio en alquiler en el año 2023 fueron Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con 1.131 euros; Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, con 1.086 euros, y Majadahonda (Madrid), con 1.027 euros.

Entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid y Barcelona concentraron 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler. Los más elevados se dieron en el madrileño Recoletos (1.866 euros), el barcelonés Pedralbes (1.865 euros) y el madrileño barrio de la Castellana (1.706 euros).