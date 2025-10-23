Casi 10.000 personas tomaron parte en las diferentes pruebas de los JDG de Lorca

La cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG), que se clausuró el pasado domingo 19 de octubre, ha sido todo un éxito de participación. Y es que, en las diferentes pruebas y actividades han tomado parte 9.413 personas, cumpliendo así el objetivo principal de la olimpiada lorquina: poner en movimiento a los ciudadanos del municipio.

Según los datos de la Concejalía de Deportes, desde la jornada inaugural celebrada el pasado 12 de septiembre, 5.945 hombres y 3.468 mujeres se sumaban a la iniciativa municipal, consiguiendo generar 16.399 participaciones –una persona en diferentes eliminatorias de una prueba– en total. Entre las pruebas con mayor número de participantes, destacan la citada jornada inaugural, que con más de 1.800 personas batió su récord histórico, el ciclopaseo de clausura o la carrera popular.

Ciclopaseo de clausura de los JDG. / Deportes Lorca

"El balance de participación de los 46º JDG vuelve a demostrar que son un evento que cada año moviliza a miles de personas y refleja el espíritu activo y participativo de Lorca. Las pruebas populares siguen siendo un gran motor de atracción para personas de todas las edades; y las pruebas federadas y organizadas por los clubes confirman el rico tejido asociativo deportivo con el que contamos en el municipio. A modo de resumen, podemos decir que en los JDG seguimos cumpliendo con el objetivo de fomentar la actividad física, promover hábitos saludables y acercar nuevas disciplinas deportivas a la ciudadanía" señalaba al respecto el concejal delegado de Deportes, Juan Miguel Bayonas.