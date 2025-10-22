El "vomitivo" estado del cauce urbano del Guadalentín a su paso por Lorca irá a Pleno

El cauce del río Guadalentín a su paso por la ciudad de Lorca es el tramo urbano de río más "maltratado, sucio, indecoroso y vomitivo" de España. O por lo menos así lo estima el portavoz local de la coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa, que este jueves anunciaba su intención de llevar al próximo Pleno el debate acerca del estado actual del cauce en comparación con el que presentaba tras la renovación integral inaugurada en 2003 gracias a "una de las inversiones más millonarias que haya hecho el Ayuntamiento de Lorca en su historia".

"¡Qué mal ha envejecido!", lamentaba Sosa Martínez, que además recordaba que el citado espacio forma parte del cómputo del estándar urbanístico que exige que los pueblos y las ciudades cuenten con unos determinados metros cuadrados de zonas verdes por habitante, y que "esta circunstancia hace, si cabe, más lamentable y deplorable el estado en el que se encuentra este cauce urbano del río".

Basura debajo del 'puente nuevo' de Lorca. / IU Lorca

Del mismo modo, el edil recriminaba al responsable actual de Infraestructuras, Ángel Meca, que pidiera explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Segura por el estado del canal del Trasvase, "cuando tenemos en pleno centro de Lorca estas estampas espantosas"; para terminar anunciando que en la próxima sesión plenaria preguntará al Gobierno local "cómo y cuándo el cauce urbano del río será objeto de un tratamiento de limpieza y mantenimiento adecuado".

Mejora progresiva

Al respecto de este asunto, fuentes del Gobierno de Lorca señalaban que desde el inicio del mandato se están destinando "recursos, personal y medios materiales para mejorar de forma progresiva su imagen, limpieza y mantenimiento", habiéndose registrado una mejoría con respecto a mandatos anteriores. "No se trata de competir en quién tiene el río en peor estado, sino en quién es capaz de transformarlo en un espacio digno y útil para los vecinos" señalaban estas mismas voces, que insistían: "se está trabajando en la buena línea, con un plan de actuaciones continuas que tiene como objetivo recuperar de manera integral este entorno urbano, conjugando criterios de sostenibilidad, limpieza y respeto al patrimonio".