Tomás Rubio le gana el pulso a la oposición y seguirá siendo el alcalde de Cieza

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, del Partido Popular, continuará al frente del Ayuntamiento de la Vega Alta después de que la oposición haya decidido no presentar una moción de censura. Así lo confirmaron a esta redacción fuentes del PSOE y de Vox, a pocas horas de que expire el plazo legal de un mes para formalizarla.

La posibilidad de una moción surgió tras la cuestión de confianza planteada por Rubio el pasado 22 de septiembre, vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales de 2026. Sin embargo, el alcalde no logró el respaldo suficiente del pleno: solo obtuvo los 8 votos favorables del Partido Popular frente a los 12 en contra de la oposición (9 del PSOE y 3 de Vox).

Durante la celebración del Pleno municipal en el que se debatió la cuestión de confianza, los reproches por parte de los tres partidos políticos fueron constantes, ya que la gestión municipal se encuentra paralizada desde que hace un año y medio, cuando el PP rompió, unilateralmente, el pacto de Gobierno que tenía con Vox tras los resultados electorales de 2023. Desde ese momento, el PP se enrocó en gobernar en minoría, sin dialogar con la oposición, y PSOE y Vox han votado en la mayoría de las ocasiones en contra de las propuestas del Gobierno local.

Ahora, los presupuestos municipales podrán ser aprobados automáticamente en 15 días en el caso de que no hubiera alegaciones al mismo. En este sentido, fuentes socialistas manifiestan que «esta es la prueba de que el alcalde ha podido aprobar lo que él quisiera sin necesidad de los votos de la oposición. Pudo aprobar el presupuesto de 2024 y el de 2025, en plazo, y podría aprobar mañana el de 2026. Sin embargo, ha optado por aprobar un presupuesto que tan solo estará en vigor unas semanas, que está desequilibrado, que no cumple con la ley de estabilidad y que no tiene partida para el contrato de basura, uno de los mayores problemas de la localidad».

Por su parte, Vox ha decidido no hacer declaraciones al respecto, pero también confirmó a La Opinión que no llevará adelante una moción de censura

Por tanto, Tomás Rubio continuará siendo el regidor de Cieza, previsiblemente, hasta el final de la legislatura, debido, principalmente, a las grandes diferencias ideológicas de los partidos de la oposición y que se han concretado en la incapacidad de llegar a un acuerdo para realizar una moción de censura conjunta a pesar de que ambas formaciones coinciden, como así han expresado en numerosas ocasiones, en exigir la dimisión de Rubio y que «su Gobierno local en minoría ha paralizado la institución municipal y el progreso de Cieza».