El Tenorio del Paso Azul de Lorca llegará a su décima representación el próximo 31 de octubre

La Hermandad de Labradores, Paso Azul, celebrará la ya más que tradicional representación de ‘La Noche del Tenorio’ el próximo 31 de octubre. Una edición con un gran significado, pues se cumplen diez años desde que se estrenara como una iniciativa cultural con la que conmemorar la noche de los difuntos en Lorca. Cerca de medio centenar de actores, pertenecientes a la Compañía de teatro ‘Las Caretas’, volverán a dar vida al drama amoroso entre Don Juan Tenorio, Don Luis Mejía y Doña Inés de Ulloa en una adaptación de la obra de José Zorrilla realizada por José María Pérez-Muelas Alcázar.

Durante 45 minutos, los asistentes a la representación se transportarán hasta el Siglo de Oro de Sevilla en una gran producción que destaca por su dinamismo y los cambios de escenario, pues la obra se dividirá en cuatro actos que interpretarán en tres espacios diferentes dentro del conjunto monumental de San Francisco: el claustro del Museo Azul de la Semana Santa, el patio de la Virgen de Lourdes y la iglesia de San Francisco. Las entradas para asistir a la representación ya se encuentran a la venta en el Museo Azul de la Semana Santa, a un precio de 10 euros, y los pases comenzarán a las 20:00 horas, repitiéndose cada hora.

Presentación de la 'Noche del Tenorio' este miércoles en el MASS. / Paso Azul Lorca

El presidente de la Hermandad de Labradores, Paso Azul, Miguel Ángel Peña, ha querido “agradecer un año más el inmenso trabajo que durante los últimos meses viene realizando el numeroso grupo de azules que conforman nuestra compañía de teatro ‘Las Caretas’ bajo la dirección y producción de Moncha Molina y Juanjo García Mínguez y, por supuesto, a Francisco Javier Martínez por el diseño del cartel de esta nueva edición”.

"Por último, me queda invitar a todos los azules, lorquinos y visitantes a disfrutar de esta maravillosa actividad con la que desde el Paso Azul seguimos contribuyendo a la dinamización cultural de nuestra ciudad en esta noche de los difuntos y de la que celebramos su décimo aniversario lo que demuestra que se trata de una tradición más que consolidada en Lorca y en toda la Comarca", aportaba Peña Lorente.