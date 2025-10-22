Molina de Segura deja desierto el servicio de grúa al que solo optó la empresa involucrada en la causa contra el jefe de la Policía Local

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha declarado desierta la licitación del servicio de grúa al que únicamente optó la empresa involucrada en la causa que se instruye en un juzgado contra el comisario principal de la Policía Local del citado municipio de la Vega Media, José Pérez Almagro, que en mayo declarará como investigado.

Así consta en el extracto de acuerdos de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el 20 de octubre, al que ha tenido acceso este periódico. En concreto, en la reunión se abordó un expediente relativo al «servicio de retirada de vehículos de la vía pública y enajenación y gestión de vehículos abandonados declarados fuera de uso, depositados en el depósito municipal o abandonados en la vía pública, incluyendo condiciones especiales de ejecución».

Que el servicio quede sin asignar no significa que el municipio se quede sin grúa, puesto que cuenta con una prórroga que se alargará hasta que se dé el contrato nuevo, indicó este martes el Ayuntamiento molinense a este diario.

Solar donde se ubica el actual depósito de vehículos del municipio de Molina de Segura. / L. O.

Lo que investiga el titular del Juzgado de Instancia e Instrucción Nº 2 de Molina de Segura es precisamente si hubo irregularidad con el servicio municipal de grúa y el depósito de vehículos, como denunció ante la Guardia Civil el responsable de la firma que se ocupó de la retirada de automóviles de la vía pública hasta el año 2022.

Procedimiento bajo sospecha

Este juez reclamó al Ayuntamiento de Molina de Segura llegar las facturas emitidas al Consistorio por el adjudicatario del servicio de retirada de grúas y achatarramiento de los últimos dos años. Desde el Ayuntamiento aseguraron que ya habían mandado toda la documentación requerida.

El responsable de la anterior compañía que se ocupó del servicio de grúa formuló su denuncia en marzo de 2024 ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado. Explicó entonces que se le dio el servicio de retirada municipal de vehículos a otra empresa (la que ahora es excluida) en un procedimiento plagado de «incongruencias y deficiencias». A raíz de ello, el caso se judicializó. El mando policial está citado para declarar, en calidad de investigado, en mayo del próximo año 2006.

Lo que dice el Ayuntamiento

A preguntas de esta redacción, desde el Ayuntamiento indicaron que «el procedimiento de licitación finalizó y solo se presentó al concurso esa empresa. Por tanto, se llevó la propuesta de adjudicación a Junta de Gobierno y el Ayuntamiento le requirió a dicha mercantil la documentación pertinente que establece la ley».

«Dicha empresa tenía diez días para presentar esa documentación, pero no lo hizo, por lo que se declaró la retirada indebida de su oferta», detalla el Consistorio, que recuerda que «según la ley, el Ayuntamiento debe requerir la documentación al siguiente licitador, pero como no se había presentado ninguna otra oferta, se declaró desierto el concurso».