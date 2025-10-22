La Viña de Lorca se levanta para pedir reductores de velocidad en su principal avenida

"Circuito de velocidad". Así calificaban los vecinos de La Viña la Avenida Adolfo Suárez, principal vía del barrio, y que será protagonista durante el Pleno del próximo lunes. Y es que, ante las reiteradas quejas de los habitantes de la zona debido a las altas velocidades que alcanzan algunos vehículos al transitar por la zona, el PSOE llevará una moción para solicitar la instalación de medidas que permitan calamar el tráfico "antes de que tengamos que lamentar una desgracia".

Más de una decena de vecinos protestaban por la situación. / PSOE Lorca

Así lo expresaba el edil de la citada formación, José Luis Ruiz, que pedía al equipo de Gobierno "que escuche a los vecinos, cumpla con sus demandas y devuelva a La Viña la seguridad y la tranquilidad que merece". Resaltos, reductores de velocidad y señalización reforzada en los puntos más transitados eran algunas de las propuestas del concejal.

A este respecto, fuentes municipales acusaban a Ruiz Guillén de no haber atendido el asunto durante el mandato anterior, cuando –entre otras– ostentaba las competencias de Seguridad Ciudadana. "Desde este equipo de Gobierno sí estamos tomando medidas reales. En los últimos tres meses de 2025 se han registrado 147 atestados por accidentes, frente a los 280 del mismo periodo del año pasado, es decir, la mitad. Eso no son palabras, son hechos", señalaba la concejala responsable de Movilidad, Carmen Menduiña, que añadía: "entendemos la preocupación de los vecinos y seguiremos actuando con responsabilidad, mejorando la seguridad y la convivencia, sin necesidad de discursos alarmistas".