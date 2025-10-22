Lorca no aplicará la subida del IPC y congela los impuestos municipales

El Ayuntamiento de Lorca mantendrá las ordenanzas fiscales aprobadas este año durante todo el 2026. Belén Pérez, edil responsable de Economía y Hacienda lo anunciaba este miércoles a la vez que cifraba en 1,6 millones de euros el ahorro que supondrá para los ciudadanos esta medida. "Frente a la tendencia de la práctica mayoría de los Ayuntamientos, el Gobierno de Lorca asume el aumento de costes generalizado, evitando que tenga que ser sufragado por los ciudadanos", aportaba la edil.

"Lo que queremos evitar es que la subida de la presión fiscal por parte del Gobierno central y el incremento del índice de Precios al Consumo (IPC) termine ‘golpeando’ a los lorquinos" explicaba Pérez Martínez, que concretaba: "al renunciar a la actualización del IPC de las tasas e impuestos municipales, es decir la no aplicación de la subida del IPC, se obtiene una bajada práctica de los impuestos y tasas municipales del 3%" según los datos aportados por el INE.

Belén Martínez durante su comparecencia. / L.O.

Esta congelación, que se aplica a todas las tasas municipales y precios públicos, se suma a otras ventajas fiscales como la supresión del recargo del 50% a hosteleros, atendiendo a las delimitaciones de espacio con maceteros y cortavientos y para sombrillas, en sus terrazas o la bonificación del 2% para todos aquellos ciudadanos que soliciten la domiciliación del Impuesto de Bienes Inmuebles: "en términos prácticos, un recibo de IBI de 900 euros tiene un ahorro de 18 euros", ejemplificaba la concejala.

Durante su comparecencia, además, Belén Pérez aprovechaba para presumir de la buena salud financiera del Ayuntamiento, que permitirá terminar el año con la deuda por debajo de los 20 millones. "Todas las magnitudes están en positivo", aportaba la edil que indicaba: "el Ayuntamiento cuenta con un superávit de 3,2 millones de euros, mientras que si hablamos de ahorro neto, lo hacemos en positivo, con 6,8 millones de euros. Si hablamos de remanente de tesorería, lo hacemos también en positivo, con 8.147.000 euros. Y si hablamos de resultado presupuestario, lo ciframos en 7.025.000 euros".

Promesas incumplidas

Sin embargo, el anuncio no convencía al PSOE, principal partido de la oposición local que, a través de Isidro Abellán acusaba al equipo de Gobierno de volver "a incumplir su promesa electoral de rebajar el IBI a los lorquinos un 25%".

Isidro Abellán, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"Si tan buena salud económica tiene el Ayuntamiento, ¿por qué no cumple el alcalde su promesa de rebajar el IBI?," se preguntaba el edil, que recordaba que el Plan Económico Financiero impuesto al Consistorio no permite reducir los impuestos. "Si es verdad que la deuda se va a rebajar este año en casi 10 millones de euros, ya podían destinar la mitad a rebajar el IBI ese 25%, que es más o menos esa cantidad" aclaraba Isidro Abellán, que además criticaba al Partido Popular "que vaya a seguir con la línea de contención fiscal y de bajada de impuestos, cuando lo único que han hecho en los dos años que llevan es subir la tasa de basura un 22% y el recibo del agua un 3,5%".

"Una vez más Fulgencio Gil engaña a los lorquinos no presentando unas Ordenanzas Fiscales que supongan rebajas fiscales, más aún cuando dice que los números del Ayuntamiento son estupendos" terminaba el que fuera responsable de la economía municipal durante el mandato anterior.