Convento de San Esteban
Cehegín estrena rutas teatralizadas en el Convento de San Esteban con ‘El Sueño del Fraile'
Permitirán a los visitantes adentrarse en espacios del convento que habitualmente no son accesibles al público
Cehegín estrena rutas teatralizadas en el Convento de San Esteban con ‘El Sueño del Fraile’. La Alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, junto al concejal de Cultura, Lolo García, y Tomás Noguerol, Presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, han presentado las nuevas rutas teatralizadas que tendrán lugar en el histórico Convento de San Esteban durante el mes de noviembre. También han participado Salvador Sánchez y Jaime Sánchez, de Alhory Teatro, quienes colaboran con el Ayuntamiento en la representación.
Estas visitas teatralizadas se celebrarán todos los viernes y sábados de noviembre, comenzando el día 7
Bajo el título “El Sueño del Fraile”, estas visitas teatralizadas se celebrarán todos los viernes y sábados de noviembre, comenzando el día 7, y permitirán a los visitantes adentrarse en espacios del convento que habitualmente no son accesibles al público. La propuesta ofrece un viaje inmersivo a uno de los capítulos más extraordinarios de la historia espiritual y cultural de Cehegín.
Momentos clave en las historia de Cehegín
Durante la experiencia, los visitantes serán guiados por las estancias del convento, mientras actores caracterizados recrean momentos clave de la historia fundacional de la Virgen de las Maravillas, la imagen más venerada de la localidad. La actividad busca despertar la emoción del reencuentro con la historia, la cultura y la fe del municipio, invitando a reflexionar sobre la esperanza, la devoción y la renovación espiritual.
La entrada tiene un coste de 10 euros más gastos de gestión y se puede reservar en https://cehegin.pillatuentrada.com
Las rutas se desarrollarán los días 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre a las 20:30 horas, recomendándose llegar 15 minutos antes. El lugar de encuentro será la puerta del Convento de San Esteban. El aforo es limitado y requiere reserva previa. La entrada tiene un coste de 10 euros más gastos de gestión y se puede reservar en https://cehegin.pillatuentrada.com.
Estas rutas teatralizadas constituyen una experiencia inédita que combina historia, cultura y teatro, y permitirá a vecinos y visitantes conocer de primera mano un capítulo fundamental de la identidad ceheginera.
