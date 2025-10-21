Sepor se prepara para abrir en Lorca reivindicando la sostenibilidad histórica del sector primario

"Somos Sostenibles". Ese es el lema elegido para la quincuagésimo octava edición de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca, Sepor, que el próximo lunes volverá a abrir sus puertas en el Palacio de Ferias y Congresos de la Ciudad del Sol; una ocasión que de nuevo servirá para afianzar el papel de este certamen como punto de referencia para el sector primario a todos los niveles.

Así lo indicaba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que presentaba la feria junto a la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y la gerente de la muestra, Patry Bermúdez. "Esta edición tiene todos los mimbres para convertirse en la edición más importante de su historia, con la participación de más de 130 expositores, la pronta reserva de espacio y el amplio número de inscripciones registradas para el Simposium y las jornadas técnicas; además de las decenas de miles de visitantes que se esperan", señalaba el primer edil, que también ostenta el cargo de presidente del Comité Ejecutivo de la feria.

Fulgencio Gil durante la presentación de Sepor. / Daniel Navarro

"El claim escogido supone toda una declaración de intenciones, un mensaje que hace referencia al presente y al futuro del sector, pero que viene del pasado. En la memoria de todos están aquellas explotaciones de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, que vivían de lo que producían, que eran sostenibles a pesar de que ese término no estaba de moda. Aunque pasen los años, el sector sigue siendo un referente en este sentido y por eso es tan importante hacer hincapié en cuestiones como esta" reseñaba por su parte la gerente de la muestra, que aseguraba: "una vez tengamos el AVE aquí, los números seguirán demostrando que Sepor es un referente en todos los ámbitos".

A este respecto, Gil Jódar añadía que, además de profesionales, técnicos e investigadores, Sepor también sirve como punto de acercamiento al sector primario de consumidores y público en general. "Estos días los consumidores también tienen una oportunidad única visitando la feria de conocer la labor incansable de los ganaderos, de cómo logran adaptarse a los tiempos, avanzando, innovando, aplicando la última tecnología… Es una ocasión inigualable, por lo que animamos a toda la sociedad a sumarse a esta 58.ª edición de SEPOR", concluía el regidor.

Colaboración autonómica

Por su parte, la consejera delegada del ramo señalaba durante la presentación que "la Región de Murcia es ganadera, y la labor de los profesionales del vacuno, el porcino, ovino y caprino es fundamental en la conservación del campo"; un hecho que llevaba al Gobierno regional a aprobar una ayuda de 20.000 euros a Sepor "para apoyar la organización que se ha consolidado como punto de encuentro de referencia del sector ganadero, industrial y agroalimentario tanto a nivel nacional como internacional".

Sara Rubira este lunes en Lorca. / Daniel Navarro

En este sentido, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ponía de relieve la gran importancia del certamen lorquino como herramienta para la promoción de las razas autóctonas de la Región de Murcia. Preguntada acerca de esta cuestión, la gerente señalaba: "de nuevo, contaremos con una muestra de las razas y aprovecharemos para poner en valor el trabajo de las asociaciones y entidades que las han recuperado, puesto que los ejemplares de algunas de ellas se podían contar con los dedos de una mano cuando arrancaron los trabajos de recuperación de las mismas que, nos consta, están siendo todo un éxito tanto a nivel productivo como de atracción de consumidores".