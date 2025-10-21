Dos nuevos vehículos policiales para velar por las zonas rurales de Fuente Álamo

Las ayudas aprobadas por el Gobierno regional para incrementar la seguridad de los vecinos de Fuente Álamo ha permitido al Ayuntamiento, entre otras mejoras, adquirir dos vehículos policiales, uno de ellos todoterreno para prestar servicio en las zonas rurales y diseminadas del municipio, además de chalecos antibalas para toda la plantilla, tests detección drogas y cámaras de vídeo vigilancia.

El director general de Administración Local, Francisco Abril, asistió este lunes, junto con la alcaldesa del municipio, Juana María Martínez, a la presentación del vehículo todoterreno, cuyo coste asciende a 56.000 euros, que se empleará para desplazamientos por zonas de difícil acceso, bien por la propia orografía, o por haberse visto afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, en caso de lluvias torrenciales.

El nuevo vehículo policial está dotado con el equipamiento adecuado para estas tareas, así como el kit funcional para el puente de luces en techo y la rotulación ‘Patrulla Rural’, junto al escudo de la Comunidad.

Esta subvención forma parte del Programa de Ayuda a las Policías Locales de la Región de Murcia 2021–2025, con el que “damos respuesta a la necesidad de dotar de más y mejores medios a los cuerpos de seguridad de los 45 municipios de la Región”, señaló Abril.

En total, la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias ha aumentado un 48 por ciento las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Fuente Álamo para reforzar la seguridad en el municipio.

Este incremento permite que la subvención alcance 439.200 euros, de los que 287.500 se destinan a cofinanciar los gastos de personal de su Policía Local y 151.700 para la adquisición de más medios materiales para que los agentes desempeñen adecuadamente sus funciones. La subida supone el ingreso de 141.620 euros más respecto al año anterior.

Este esfuerzo presupuestario guarda relación con la Estrategia Región de Murcia + Segura del Gobierno regional, a la que “vamos a destinar 120 millones de euros para avanzar hacia un nuevo modelo de seguridad más eficiente, más moderno y cercano en todos los municipios de la Región”, explicó Francisco Abril.

“Pese a que la seguridad ciudadana es una competencia del Estado, sabemos que la tranquilidad y el bienestar de nuestros vecinos dependen en gran medida del trabajo de nuestras policías locales”, añadió el responsable autonómico de Administración Local.