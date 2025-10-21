El nuevo consultorio de Ulea comienza a funcionar

EI nuevo consultorio médico de Ulea ha iniciado este lunes la atención a pacientes con unas instalaciones reformadas, tras las obras de remodelación del inmueble realizadas este año. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, acompañado del alcalde, Víctor Manuel López, visitó este centro de atención primaria, “un equipamiento sanitario que demuestra el compromiso del Gobierno regional con el municipio y que da respuesta a la reivindicación de los vecinos”, explicó.

El Ayuntamiento ha realizado una inversión de 160.000 euros en la rehabilitación y mejora de este consultorio a través del plan de obras y servicios a municipios financiado por la Comunidad. Por su parte, la Consejería de Salud ha aportado asesoramiento técnico para las obras.

El inmueble cuenta con una superficie de alrededor de 150 metros cuadrados, distribuidos en una consulta de medicina de familia, otra de enfermería y de pediatría, además de espacios comunes y dos nuevas salas: una estancia de curas y otra de descanso para el personal sanitario.

En el mismo proyecto se han ejecutado nuevos baños adaptados para personas con movilidad reducida y puerta automática de acceso.

Asimismo, se ha colocado un nuevo sistema de climatización de última generación, además de circuito de televisión para los usuarios. El proyecto también incluye un jardín interior para obtener luz natural dentro del inmueble y se han colocado piezas aislantes para reducir el ruido interior.

Asimismo, el Ayuntamiento ha adquirido nuevos dispositivos como un electrocardiograma y un ecógrafo, ambos de última generación, para una mejor atención rápida a los pacientes en Ulea.

El equipamiento ofrecerá asistencia a cerca de 900 vecinos de Ulea, de los que aproximadamente 80 corresponden a población infantil y el resto a adultos, aunque está diseñado para atender el crecimiento poblacional en la zona.