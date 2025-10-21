Las fiestas de San Clemente de Lorca vivirán su primer hito el 14 de noviembre con el pregón

Noviembre es sinónimo de San Clemente en Lorca. Y así quedará patente de nuevo en las próximas semanas con el inicio de las festividades en honor al Patrón de la Ciudad del Sol, que tendrán lugar del 8 al 24 de noviembre. En este sentido, destaca el pregón, que volverá a ser uno de los grandes hitos del programa de la mano, esta vez, del director general de la Red de Juderías de España, Iñaki Echeveste.

El alcalde del municipio, Fulgencio Gil, y el presidente de la Federación San Clemente, Luis Torres del Alcázar, así lo anunciaban este martes, coincidiendo en el orgullo que representa para la ciudad. "La designación de un pregonero de la talla de Iñaki Echeveste es un acierto que integra el discurso de nuestras fiestas: la convivencia histórica de musulmanes, judíos y cristianos en Lorca. Invitamos a todos los lorquinos y visitantes a participar del pregón, del gran desfile y de todos los actos que hacen únicas estas fiestas", significaba el presidente de la federación.

Iñaki Echeveste (segundo por la izquierda) durante una visita al ciuFRONT. / L.O.

Por lo que respecta a los datos concretos del programa festero, cabe destacar que el pregón se celebrará en la antigua Colegiata de San Patricio, el viernes 14 de noviembre, a las 21:00 horas. Además, entre las citas clave se encuentra el gran desfile-parada de la historia medieval, tradicional de estas fiestas, que se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre, con inicio desde la Avenida Juan Carlos I (Óvalo) a las 18:00 horas. También, el 23 de noviembre será la recreación de la conquista y capitulación, representando la refriega entre musulmanes y cristianos en el patio de armas del Castillo. Ya el 24 de noviembre se celebrará el día grande con los actos religiosos en torno al patrón. El programa al detalle, que se dará a conocer próximamente, también incluye: visitas, conferencias, mercado medieval, exhibiciones, música y folclore, entre otras actividades.

Iñaki Echeveste

Al respecto del pregonero elegido para este 2025 –que toma el relevo del alcalde de Caravaca, José Francisco García– fuentes del ente federado destacaban que cuenta con una dilatada experiencia en la promoción del patrimonio judío-sefardí en España. Fue nombrado director general de la Red de Juderías de España en Fitur en enero de este año, habiendo asumido la gestión de la Red durante un periodo clave por la celebración del 30º aniversario. En sus propias palabras, durante su gestión “destaca la consolidación de la marca ‘Caminos de Sefarad’ como referente de turismo cultural que promueve la huella sefardí en nuestro país”.

"Ha sido elegido como pregonero debido a su vinculación con el patrimonio judío en España, en un año que, además, coincide con el 30 aniversario de la creación de la Red de Juderías de España. Un proyecto en el que cabe destacar que Lorca es la ciudad más activa de las 22 que pertenecen a la Red, gracias a todas las iniciativas que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento y la Federación de San Clemente", señalaban estas mismas voces.