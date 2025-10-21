Alarma en Lorca por la última oleada de actos vandálicos

Al menos 10 telefonillos arrancados en los barrios de San José y San Cristóbal. Ese era el resultado de la última oleada de actos vandálicos registrada en Lorca; una oleada que llevaba al Partido Socialista local a reclamar un mayor uso de las cámaras de vigilancia instaladas en el casco urbano, así como una mayor cooperación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local con el objetivo de "aclarar los sucesos y dar seguridad a los vecinos".

José Luis Ruiz, edil de la citada formación, era el encargado de hacer tales reclamaciones al equipo de Gobierno, a la vez que pedía "que se extreme la vigilancia en estas zonas para mayor seguridad y tranquilidad de los vecinos de estos barrios". A este respecto, fuentes municipales se apresuraban en asegurar que "la coordinación [entre los citados cuerpos] es una práctica constante" en el presente mandato, algo que asegura "la atención inmediata tanto en actos vandálicos como en delitos de mayor envergadura".

Imagen de uno de los telefonillos arrancados. / PSOE Lorca

Del mismo modo desde el Consistorio se recordaba que, en aquellos casos en que se hayan presentado denuncias por los actos vandálicos, se facilitarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia repartidas por el casco urbano "de manera automática". En este sentido, fuentes municipales recordaban que estos sistemas ya han llegado a las pedanías y que en el futuro se seguirá ampliando la red para contar con más puntos de vigilancia remotos.

Vigilancia reforzada

"Compartimos la preocupación de los vecinos de San José y San Cristóbal y aseguramos que la vigilancia en estos barrios está siendo reforzada" señalaban estas mismas voces, que aprovechaban para reclamar al Gobierno central más efectivos tanto de Policía como de Guardia Civil. "Instamos al Grupo Socialista a que, en lugar de tratar de generar alarma, se sume a nuestras reivindicaciones" terminaba el comunicado lanzado por el Ayuntamiento.