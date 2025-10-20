Reclaman en Lorca que se aproveche el soterramiento para propiciar un cambio en la movilidad urbana

Aprovechar el 'trauma' en el ámbito de la movilidad que suponen las obras para la integración urbana del ferrocarril a su paso por Lorca para provocar un cambio real en la forma de moverse en los habitantes del municipio. Este es el llamamiento que, desde Lorcabiciudad –la entidad que desde hace años se ha consolidado como adalid de la movilidad sostenible en el municipio– hacen a la administración local. "Ahora no hay más remedio, los diferentes cortes de calles hacen que la ciudad colapse en algunos momentos y es la oportunidad perfecta para animar a la ciudadanía a modificar sus hábitos", señala a esta Redacción el presidente de la plataforma, Manuel Martín.

Y es que, con el corte durante cerca de cuatro meses de la Alameda de Cervantes, ya se ha conseguido algo que desde la entidad llevaban años reclamando: la eliminación de los semáforos de la avenida Juan Carlos I. "Esta petición no era un capricho, viene de diversos estudios y experiencias constatadas en otras ciudades. Los conductores son más sensibles cuando no hay semáforos y la circulación se regula sola. Aunque ahora hayan tomado la decisión salomónica de mantenerlos en ámbar, que creemos que no es la mejor, es un avance", apunta el líder de Lorcabiciudad, que aprovecha para señalar: "la ciudadanía está más preparada de lo que parece para afrontar estos cambios, solo hace falta que se confíe en ella".

Peatones cruzan sin semáforos en la avenida, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"La idea es hacer una ciudad menos congestionada, tanto saturada físicamente por los coches como por aire contaminado, y aquí también juegan un papel fundamental las Zonas de Bajas Emisiones", señala Martín Fernández, que indica: "era la oportunidad perfecta, pero las zonas que se han planteado no incluyen restricciones... parece un poco un brindis al sol, la verdad".

Del mismo modo, además de la ausencia de limitaciones, desde Lorcabiciudad se echa de menos la instalación de sistemas de conteo de usuarios de los distintos modos de transporte. "Para que las medidas tengan efecto es vital saber cómo funciona la movilidad en Lorca, cómo se produce, en qué cuantía y qué evolución tiene, para conocer el punto de partida y su evolución en función de las medidas que se vayan tomando", explica.

Vehículos de Movilidad Personal

Por último, este experto en movilidad reclama la puesta en marcha de campañas de concienciación tanto a nivel de movilidad sostenible como de seguridad vial, este segundo caso motivado por la irrupción de los patinetes eléctricos. Y es que, según el estudio realizado por la propia entidad a nivel local, los también conocidos como 'Vehículos de Movilidad Personal' se han visto implicados en un 800% más de accidentes que las bicicletas entre los pasados meses de febrero y septiembre; unos datos a los que hay que sumar las más de mil sanciones impuestas por la Policía Local en los dos años que se viene aplicando la Ordenanza Municipal creada para regular la circulación de patines, patinetes y monopatines.

Imagen de archivo de un joven circulando en patinete por Lorca. / Daniel Navarro

"Los ciclistas nunca han registrado tantos incidentes. Está claro que son vehículos muy diferentes, pero también está claro que la bicicleta tiene menos posibilidad de ocasionar accidentes y también de recibirlos, algo en lo que probablemente influye la edad de los usuarios. En cualquier caso, no se trata de culpabilizar ni señalar a nadie. Simplemente de atender una tendencia de la sociedad que se ha demostrado que lo necesita", apostilla el presidente de Lorcabiciudad, que termina señalando: "celebramos cualquier iniciativa que signifique reducir la presencia de vehículos a motor, pero los números hablan por sí solos".