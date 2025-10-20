Mazarrón sigue adelante con la oposición de mañana al incluir dos plazas para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Mazarrón continúa adelante con el proceso de selección de la oferta de empleo público que se celebra este martes (OEP 2024) y en la que están en juego dieciocho plazas de auxiliar administrativo tras acordar con los sindicatos la inclusión de dos plazas para personas con discapacidad.

La decisión se toma 'in extremis' después de que la semana pasada varios opositores, funcionarios municipales y hasta el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (Cermi RM) denunciaran que no se había reservado ningún cupo para personas con discapacidad, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), el cual dispone que en este tipo de ofertas "se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad". Exigían, por tanto, que se suspendiera todo el proceso.

Tras esta decisión acordada con las organizaciones sindicales SIME, UGT y CSIF se garantiza el cupo legal del 7% de reserva para este colectivo

Desde el Ayuntamiento señalan que tras esta decisión acordada con las organizaciones sindicales SIME, UGT y CSIF se garantiza el cupo legal del 7% de reserva para personas con discapacidad y "se evita recurrir a la anulación total de la OEP 2024, que podría suponer una colisión entre los derechos fundamentales de quienes ya han superado los procesos selectivos válidamente celebrados y los de las personas con discapacidad". Para el Consistorio se trata "de una solución equilibrada, proporcional y conforme al principio constitucional de seguridad jurídica para todos los colectivos".

Como consecuencia de esta decisión, las dos plazas libres del puesto de administrativo pendientes de ejecutar pasan a estar reservadas para el turno de discapacidad.

Entienden que la OEP 2024 fue "aprobada, publicada y ejecutada parcialmente conforme a la normativa vigente, sin que en su momento se formularan alegaciones, recursos, ni solicitudes de modificación por parte de ningún partido político, sindicato o colectivo social dentro de los plazos legales establecidos". Es por ello que su anulación completa "resultaría jurídicamente improcedente y generaría perjuicios a terceros que accedieron legítimamente al empleo público", explican las mismas fuentes municipales.

Campillo saca pecho por las "medidas reales de acción positiva" que está impulsando "como la puesta en marcha de pisos tutelados"

A través de un comunicado, el alcalde del municipio, Ginés Campillo, defendió "el firme compromiso de su gobierno con las personas con discapacidad, algo que se demuestra con hechos y no con discursos vacíos". El Ayuntamiento de Mazarrón cuenta actualmente con una plantilla integrada por 340 trabajadores, de los cuales 30 poseen un grado de discapacidad reconocido, lo que supone un 8,83% del total, superando el mínimo legal exigido del 2% para entidades con más de 50 empleados públicos.

En este sentido, sacó pecho por las "medidas reales de acción positiva" que está impulsando, "como la puesta en marcha de pisos tutelados, el aumento de recursos destinados a entidades sociales que trabajan con este colectivo o la búsqueda constante de un espacio y financiación para la creación de un centro específico para personas con discapacidad en Mazarrón".

Añadió que se trata de "una tarea titánica en la que, a menudo, el Ayuntamiento ha tenido que actuar en solitario, sin el respaldo de la Comunidad Autónoma", y puso como ejemplo el caso del edificio del Peñasco, "que iba a acoger a familias con personas con discapacidad durante el verano y finalmente se ha destinado a menores extranjeros no acompañados".