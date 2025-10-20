Lorca se vuelca con la Magna Procesión Jubilar de Murcia

Pocas cosas generan tanta expectación y movimiento en Lorca como la Semana Santa. Y es que, si en la Ciudad del Sol la actividad cofrade se mantiene viva durante todo el año, estas semanas aún más con motivo de la Magna Procesión Jubilar que recorrerá las calles de Murcia el próximo 15 de noviembre. Organizada por la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, contará con la presencia de 14 pasos procedentes de toda la Región y será el culmen de los actos organizados para celebrar el Jubileo de este año 2025, que incluyen una Eucaristía presidida por Mons. Lorca Planes en la Catedral de Murcia.

Entre las cofradías lorquinas que tomarán parte, destaca la presencia del Paso Encarnado, cuya Agrupación Musical abrirá el cortejo, así como de azules y blancos, que llevarán a la capital regional el grupo del Misterio de la Coronación de Espinas y el Santísimo Cristo del Rescate, respectivamente. Para acompañar a sus sagradas imágenes, ambas hermandades fletarán varios autobuses que, por el precio de 15 euros, permitirán realizar cómodamente el viaje hasta Murcia a cofrades y simpatizantes.

Asimismo, desde el Paso Morado también se ha organizado una expedición a la capital del Segura, aunque en este caso el precio es de entre 50 y 60 euros, incluyendo comida y visita al Museo Salzillo. No obstante, la información concreta de los viajes se puede concretar en las sedes de las citadas cofradías.

Entradas a la venta

Con respecto a las entradas para poder contemplar la procesión –que tendrá una duración aproximada de tres horas y media– desde las sillas dispuestas para ello, la organización confirmaba que se pondrían a la venta este martes, a partir de las 9:00 horas a través de la plataforma www.es.gestionentradas.com. Aunque aún no ha trascendido el número de localidades disponibles, desde la Delegación confirmaban que se irán publicando diferentes remesas de entradas, y que su precio será de 8 € (silla) o 9 € (tribuna).