Los cambios en las Zonas de Flujo Preferente de Lorca llegarán a los vecinos de las pedanías

Medio centenar de consultas cada día. Este es el volumen de peticiones de información que están gestionando los técnicos del Ayuntamiento de Lorca en relación con la ampliación de las Zonas de Flujo Preferente publicada por la Confederación Hidrográfica del Segura y que ha llevado al Consistorio a tomar la decisión de salir a la calle y crear un punto de información en una de las zonas más afectadas: Cazalla.

Así lo anunciaban los concejales de Pedanías e Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca y María Hernández, respectivamente, quienes indicaban que los próximos días 23 y 24 de octubre (jueves y viernes) el salón de actos del local social de Cazalla acogerá un punto de información en el que personal municipal atenderá las cuestiones planteadas por los afectados. Además, allí también se podrá cumplimentar la hoja tipo de alegaciones preparada por el Ayuntamiento, que podrá ser presentada ante el Ministerio de Transición Ecológica hasta el día 31.

Ángel Meca y María Hernández muestran el nuevo mapa de ZFP. / L.O.

Por lo que respecta al punto de información, estará disponible entre las 9 y las 13:30 horas y, tal y como trasladaba Hernández Benítez, "se atenderá a todos los que tengan cualquier duda: aquellos que no saben si sus propiedades están afectadas o no por el nuevo mapa de peligrosidad y zonas inundables, o deseen prevenir en qué medida les perjudica, o saber cómo deben de proceder ante la administración, entre otras cuestiones; aunque la tónica general de todos -como hemos venido diciendo- es la indignación".

Entre las zonas más afectadas por la última actualización por parte de la Confederación se encuentran Cazalla, seguida por La Escucha, Campillo, y La Torrecilla. "La cuestión es que no estaríamos en el punto en el que estamos si el Gobierno central acometiera –de una vez por todas– la construcción de las infraestructuras hidráulicas que realmente necesita el municipio: las presas de Torrecilla, Nogalte y Béjar, y la canalización de la rambla de Biznaga", terminaba la edil de Urbanismo.

Movilización ciudadana

No obstante, ante esta situación el Ayuntamiento no se encuentra solo. Así, a los más de trescientos propietarios que se daban cita en Ifelor para mostrar su indignación al respecto, este lunes se sumaba la asociación para la Protección del Acuífero Alto Guadalentín, que se concentraba junto a la casa consistorial para iniciar una recogida de firmas que demuestre el sentir popular ante la citada ampliación de casi el 50% las Zonas de Flujo Preferente.

Recogida de firmas contra la ampliación de las Zonas de Flujo Preferente. / L.O.

Pedro Morales Quiñonero, presidente de la entidad, coincidía con los ediles el reclamar la ejecución de las obras hidráulicas pendientes como paso previo al establecimiento de las ZPE: "que hagan los cauces y cuando se delimite por donde tiene que pasar el agua, que hagan las zonas de flujo; por ahí es por donde deben señalarlas, y no por las tierras y parcelas de los vecinos que nunca han sido zonas de flujo".

Del mismo modo, los vecinos allí presentes hacían referencia a las obras del Corredor Mediterráneo, cuyos drenajes consideran insuficientes, puesto que las presas y el canal de Biznaga aún no se han ejecutado. "Si ya en 2012 fue un disparate, ahora con el muro que quieren levantar no sabemos qué puede pasar" expresaba Lucía Abellán, que reside a escasos metros del cauce de la rambla de Béjar.