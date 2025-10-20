Eventos
Ángela de Miguel acudirá a Lorca para tomar parte en un encuentro organizado por Ceclor
La Presidenta de CEPYME y Vicepresidenta de CEOE visitará la Ciudad del Sol con motivo de la tercera edición de 'empresabios'
La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca pone en marcha la tercera edición de su encuentro 'empresabios', un evento que este año contará con la presencia de Ángela de Miguel. Será el próximo 11 de noviembre cuando la Presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y Vicepresidenta de CEOE se desplace a la Ciudad de Sol para participar en un encuentro que, según la organización, tendrá como título 'la respuesta ante los desafíos'.
La presentación del acto correrá a cargo del presidente de CROEM, Miguel López Abad y del presidente de CECLOR, Juan Jódar, que precederán a de Miguel quien, a través de una ponencia abordará los retos y desafíos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad. En este sentido, se prevé que la ponente haga especial hincapié en el papel fundamental que ejercen las pequeñas y medianas empresas en todos los niveles de la sociedad actual.
La jornada arrancará a las 9 y está previsto que finalice a las 11 horas en la sede de CECLOR, situada en la calle Abad de los Arcos.
