El sol vuelve a las calles del centro de Lorca con la bajada de las temperaturas

El descenso de las temperaturas en los últimos días ha llevado al Ayuntamiento a planificar la retirada de los toldos de sombraje de las calles para esta semana. Así lo anunciaban los concejales de Turismo y Medio Ambiente, Santiago Parra Soriano y María Hernández Benítez, respectivamente, que coincidían en la necesidad de instalarlos cada temporada para rebajar la temperatura de calles con un constante flujo de viandantes.

"El repliegue de los toldos se ejecutará en los próximos días, después de constatarse una continuidad en la bajada de las temperaturas. Ha cambiado el tiempo, y su retirada permitirá que el sol se vuelva a adentrar en las calles del centro, invitando a los viandantes a pasear por ellas y a hacer sus recorridos más agradables durante los meses de otoño e invierno", afirmaba el concejal de Turismo.

Los ediles de Turismo y Medio Ambiente anunciaban la retirada de los toldos. / L.O.

De esta forma –tras casi cinco meses resguardando a propios y extraños de los rayos solares– estos días dará comienzo la operación de retirada, en la que participará una brigada de operarios que, ayudados por una grúa, llevarán a cabo el repliegue rápidamente. En este sentido, cabe recordar que las tareas se ejecutarán en las calles Corredera, Alporchones, Almirante Aguilar y Pío XII. "Las de la Plaza Arcoíris se mantendrán, como ya se hizo el pasado año, a petición de los hosteleros de la zona para posibilitar un ambiente más acogedor", especificaba el concejal.

Más de dos mil metros cuadrados

Por su parte, la edil de Medio Ambiente recordaba que este año, atendiendo a la solicitud de vecinos, comerciantes y hosteleros, se colocaban lonas en la calle Pío XII. "Era una reivindicación insistente que contemplábamos con interés y que finalmente se pudo llevar a cabo esta primavera. A los 1.500 metros cuadrados de sombra bajo toldo de las calles Corredera, Almirante Aguilar y Alporchones, sumábamos otros 400 metros cuadrados de lonas de la calle Pío XII, entre el Casino Artístico Literario y la confluencia de esta vía con Zorrilla. En total, tenemos más de 2.250 metros cuadrados de toldos, sumando los 350 metros cuadrados de la Plaza Arcoíris, que permiten reducir la temperatura de estas zonas entre 5 y 9 grados", explicaba Hernández Benítez.