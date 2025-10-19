La carrera secundaria de la Semana Santa de Lorca aumentará su iluminación en un 300%

A mediados del siglo pasado, y tras diversas modificaciones a lo largo de la historia, el recorrido de los Desfiles Bíblico-Pasionales de Lorca se trasladaba de forma definitiva a la avenida Juan Carlos I (entonces avenida de los Mártires). Desde entonces, la citada vía se consolidaba como el trayecto predilecto en la Ciudad del Sol a la hora de albergar desfiles de todo tipo; un hecho que, a su vez, ponía de manifiesto el papel fundamental de la calle Lope Gisbert pues, al discurrir de forma paralela a la avenida y vertebrar el casco urbano, se trata del lugar perfecto para organizar las cabalgatas de forma previa al escenario principal.

Este hecho resulta especialmente relevante en Semana Santa, cuando los diferentes pasos hacen uso de la calle para organizar sus cortejos ante los ojos de millares de personas que, debido a la altísima demanda de entradas para las tribunas, han de contemplar los desfiles desde la conocida como 'carrera secundaria'. Una actividad que, a partir de este año, harán con la mejor iluminación posible. Así lo desvela a LA OPINIÓN el edil de Servicios Industriales, Antonio David Sánchez, que confirma la puesta en marcha de un proyecto para sustituir las luminarias del eje comprendido entre el puente de San Cristóbal y el Teatro Guerra –pasando por Santo Domingo y San Mateo e incluyendo la calle Presbítero Emilio García– que permitirá aumentar la iluminación "en un 300%".

Vista de la calle Lope Gisbert en dirección a San Mateo. / Daniel Navarro

"Seguimos con la renovación del sistema público de iluminación del Casco Histórico que, gracias a la incorporación de tecnología LED permite mejorar las condiciones de luminosidad y reducir el gasto energético en un 75%", explica el edil, que cifra en poco más de 55.000 euros el coste de esta nueva fase del plan iniciado hace meses por el Consistorio. En este sentido, el edil explica que la aportación económica proviene de Fondos Europeos Next Generation gestionados por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia: "es un eje importantísimo, con un alto tráfico tanto de lorquinos como de turistas que nos visitan, por eso creemos que contar con una buena iluminación es fundamental".

Acerca de esta cuestión, Sánchez Alcaraz indica que, a pesar de que el plazo de ejecución del proyecto –que ya se encuentra en proceso de licitación– es de un mes, los trámites administrativos podrían demorarlo. "En cualquier caso, estará listo para la Semana Santa de este año", señala. Por lo que respecta a los trabajos, el concejal detalla que únicamente se acometerá la sustitución de las luminarias, puesto que las columnas se encuentran en buen estado: "es el mismo proceso que en el resto del Casco Histórico y, una vez se culmine, se podrá controlar la intensidad de la iluminación para adaptarla a los eventos que tengan lugar en la zona".

Renovación integral

Por último, el edil resalta que a lo largo de 2026 se culminará el proceso de renovación de luminarias de las principales calles del casco antiguo de Lorca iniciado en la presente legislatura. "Una vez terminen las obras en la calle Selgas tenemos previsto cambiar las luminarias a lo largo de 2026, puesto que el proyecto que ya se está ejecutando no lo contempla. Con esa actuación, quedaría prácticamente todo cubierto salvo casos concretos que se irán estudiando poco a poco", culmina Antonio David Sánchez.

A este respecto, cabe recordar que en los últimos meses se procedía a la renovación de las farolas de la Alameda de la Constitución así como de un gran número de calles y plazas del Casco Histórico gracias a una inversión total de 160.000 euros. En este último caso, los trabajos se han desarrollado en las calles Corredera, Fernando el Santo, Alfonso X el Sabio, Cuesta San Francisco, Campoamor, Rincón de los Valientes y Nogalte, así como las plazas de San Vicente y la Concordia.