Rescatan una niña encerrada en un coche en el parking de un restaurante en Archena

Bomberos del Consorcio han rescatado a una niña de aproximadamente un año que había quedado encerrada en un coche en Archena, indica el 112.

Ocurría este sábado, sobre las once menos veinte de la mañana, en el parking de un restaurante junto a la salida de la MU-32 (antigua A-30), en dirección Archena.

Los padres de la pequeña llamaron a Emergencias para pedir ayuda porque no podían abrir las puertas del vehículo: las llaves se habían quedado dentro.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que comenzaron a hacer "gestiones para conseguir unas llaves de repuesto del vehículo", apunta Emergencias.

También se desplazaron bomberos del CEIS, que fueron quienes lograron abrir el coche y rescatar a la menor sin necesidad de utilizar las llaves. La pequeña estaba en perfecto estado y todo quedó en un susto.