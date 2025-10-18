La oposición que se celebra el martes en Mazarrón no incluye el cupo legal de discapacidad

Varios funcionarios del Ayuntamiento de Mazarrón se encuentran inmersos en una batalla con la Junta de Personal del Consistrio para evitar que se celebre el próximo martes 21 de octubre el proceso de selección de la oferta de empleo público del año pasado, en la que están en juego dieciocho plazas de auxiliar administrativo.

Denuncian que no se ha reservado ningún cupo para personas con discapacidad, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), el cual dispone que en este tipo de ofertas «se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad».

Denuncian que esta ausencia supone un «vicio de nulidad de pleno derecho», dado que esta encuentra anclaje constitucional en el art. 14 y 23.2 por lo que esta omisión supone una «clara infracción de derechos fundamentales de las personas con discapacidad».

En desarrollo de esta OEP ya se han cubierto en propiedad la plaza de almacenero, las tres plazas de peones y la de pedagogo, estando pendientes de convocar las de dos administrativos.

Además, las propias bases generales por las que se rigen los procesos selectivos del Ayuntamiento de Mazarrón para provisión en propiedad de personal funcionario de carrera establece que «las convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a la OEP incluirán, salvo en aquellas categorías cuya naturaleza lo impida, un total del 7 por ciento de las vacantes que se convoquen para ser cubiertas entre personas con discapacidad, que cuenten con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento».

Sin embargo, las bases especificas para la provisión como funcionarios de carrera, a través del sistema de oposición, de 18 plazas de auxiliar administrativo de Administración General, vacantes en la plantilla de personal de funcionario y constitución de bolsa de trabajo del Ayuntamiento aprobadas en febrero de 2025, correspondientes a la OEP de 2024 ya citada, no contemplan la reserva de ningún cupo para personas con discapacidad.

Opositores que se han puesto en contacto con esta Redacción exigen que se anule la OEP de 2024, se declaren nulas sus bases y, en consecuencia, se suspenda el proceso de selección del día 21 de este mes. Asimismo, advierten que, «en el caso que el Ayuntamiento de Mazarrón no cumpliera con sus deberes constitucionales y legales», iniciarán «todas las acciones pertinentes en todos los ámbitos jurídicos» para restablecerlos y depurar las responsabilidades que procedan».