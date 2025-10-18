Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lorca incorpora una Oficina Digital de Turismo junto al Palacio de Guevara

Situada en la Plaza de la Bordadora, se trata de un dispositivo interactivo de acceso libre que funcionará las 24 horas

Santiago Parra junto al nuevo dispositivo.

Santiago Parra junto al nuevo dispositivo. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Siguen las actuaciones por parte del Ayuntamiento de Lorca para preparar la vuelta de la Oficina de Turismo al Palacio de Guevara, que se acometerá de forma inminente. Así lo indicaba el edil responsable del ramo, Santiago Parra, que anunciaba la puesta en marcha de una Oficina Digital de Turismo junto al emblemático inmueble, en la conocida como Plaza de la Bordadora. A este respecto el concejal explicaba que el dispositivo, que estará disponible las 24 horas, "permitirá poner a disposición de los ciudadanos y visitantes de nuestro municipio de manera rápida y sencilla la gran cantidad de opciones que ofrece nuestra ciudad y que reflejan el gran potencial y el atractivo turístico de nuestro municipio".

Esquina del Palacio de Guevara donde regresará la oficina de turismo de Lorca.

Esquina del Palacio de Guevara donde regresará la oficina de turismo de Lorca. / Daniel Navarro

Según reseñaba el edil, el aparato permitirá a los usuarios ver las citas más inmediatas y próximas, suponiendo un enlace directo a la web de ‘Visit Lorca’, que se ha consolidado como una herramienta fundamental a la hora de conocer la agenda local, así como adquirir entradas para eventos o actividades que así lo requieran. "Lo que hace este dispositivo es facilitar el acceso a la información necesaria para disfrutar al máximo de los itinerarios turísticos de la ciudad y la oferta de citas que componen la Agenda Anual de Eventos", aportaba Parra Soriano.

En cuanto a las características técnicas del tótem, fuentes municipales informaban de que cuenta con un panel LCD con retroiluminación LED, de ‘uso profesional’. Además, el panel industrial garantiza un funcionamiento continuo las 24 horas los 7 días de la semana; disponiendo a su vez de altavoces de alta calidad, cristal de protección de 5 mm de espesor (antivandálico), y carcasa fabricada en acero con bordes redondeados.

Sostenibilidad turística

Con un coste de 7.200 euros, la instalación se ha ejecutado como parte del Plan de Sostenibilidad Turística promovido por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia gracias a la aportación de Fondos Europeos Next Generation. En este sentido, el edil terminaba recordando que "tiene el objetivo principal de mejorar la oferta turística del municipio, haciéndola más accesible, innovadora y respetuosa con el entorno y en él se recogen distintas actuaciones en materia de sostenibilidad, digitalización y adecuación de espacios al uso turístico; actuaciones que se enmarcan en cuatro ejes clave: transición verde y sostenible, ⁠mejora de la eficiencia energética, ⁠digitalización y ⁠competitividad turística".

