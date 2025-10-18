Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa

El juez del Juzgado de Instancia e Instrucción Nº 2 de Molina de Segura ha citado a declarar, en calidad de investigado, al comisario principal de la Policía Local del citado municipio de la Vega Media, tal y como se lee en un auto judicial, fechado el 9 de octubre, al que ha tenido acceso este periódico. La razón: unas supuestas irregularidades relacionadas con el servicio municipal de grúa y el actual depósito de vehículos, las cuales fueron denunciadas ante la Guardia Civil por el responsable de la empresa que se ocupó de la retirada de automóviles de la vía pública hasta el año 2022.

El jefe policial, José Pérez Almagro, ha de comparecer ante el juez como imputado el próximo 28 de mayo, a las diez de la mañana, detalla el documento judicial.

En el mismo, el titular del Juzgado pide al Ayuntamiento de Molina de Segura que le haga llegar las facturas emitidas al Consistorio por el adjudicatario del servicio de retirada de grúas y achatarramiento de los últimos dos años.

La anterior compañía que se ocupó de esta labor formuló su denuncia en marzo de 2024 ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado, y lo hizo así al considerar que tenía que investigarse un posible delito medioambiental, aunque también aprecia prevaricación, falsedad documental y malversación. Tras recibir la Benemérita la denuncia, el caso se judicializó y actualmente está en instrucción, en el marco de la cual es llamado a declarar Pérez Almagro.

"Deficiencias" en el pliego

Lo que afirma el denunciante, que insiste en que el Ayuntamiento le debe dinero, es que se le dio el servicio de retirada municipal de vehículos a otra empresa en un procedimiento plagado de «incongruencias y deficiencias», las cual, subraya, estaban ya en el pliego de condiciones elaborado por el comisario principal.

El querellante considera que la sociedad carece de instalaciones adecuadas para tener los automóviles: «El suelo de tierra, una simple alambrada para delimitar su perímetro, rodeado de maleza, con el consiguiente peligro de incendio, incurriendo en irregularidades medioambientales», remarca la denuncia ante el Seprona.

"Se engañaba a los dueños de los coches para que renunciasen a ellos y así venderlos por piezas", sostiene el denunciante

También explica el denunciante que, cuando la suya dejó de ser la empresa responsable del servicio, el mando policial quedó con él para la retirada de los coches que aún había en sus dependencias.

«Se sacaron la mayoría de vehículos, observando que había especial interés y preferencia en los de valor económico elevado o vehículos de gama superior, llegando a llevarse por parte de algunos vehículos e incluso camiones que no estaban en dicha relación, desconociendo donde fueron a parar todos ellos, si los desguazaron, los vendieron por piezas, o cual fue su verdadero destino, aunque en la actualidad siguen depositados numerosos vehículos, ciclomotores y motos, en nuestras instalaciones, sin saber cómo debemos de proceder con los mismos, pues a pesar de haber pedido lo expuesto, no hemos obtenido respuesta alguna», recalca el denunciante.

Solar donde se ubica el actual depósito de vehículos del municipio de Molina de Segura. / L. O.

Antes de llegar a esto, cuando su firma era la concesionaria, ya vio chanchullos, sostiene. Acusa al jefe de la Policía Local de dar una serie de instrucciones para con los dueños de los coches: «Se les indicaba que, si renunciaban a sus vehículos para ser destinados como abandonados, se les perdonaría por parte del Ayuntamiento el abono de las custodias; pero en realidad esas custodias no eran suyas, sino de esta empresa».

«Eso perduró en el tiempo y de esta manera se fueron asignando coches de alta gama, e incluso otros que podrían valer para su desguace por piezas, coaccionando, engañando y dando una información falsa a los dueños», prosigue la denuncia del empresario, que dijo a la Guardia Civil que el mando tenía «la intención de quedarse con los vehículos para que después fueran destinados a su venta por piezas o desguace».

Lo que dice el Consistorio

A preguntas de este diario, desde el Ayuntamiento de Molina indicaron que ya han mandado al juez toda la documentación que ha pedido y que siguen a disposición de la Justicia «colaborando en todo momento».

Sobre el mando policial imputado, el Consistorio apela a «la presunción de inocencia». «Cuando exista una resolución judicial, el Ayuntamiento tomará las medidas que estime oportunas», subraya.