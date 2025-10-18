Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso

Cortan el suministro de agua en barrios de San Javier para tareas de limpieza y desinfección

Consulta las localidades que verán interrumpido su suministro este sábado

Trabajos de limpieza de los técnicos de la Mancomunidad, en una imagen de archivo.

Trabajos de limpieza de los técnicos de la Mancomunidad, en una imagen de archivo. / MCT

EFE

El suministro de agua se verá interrumpido este sábado en los barrios El Mirador, La Grajuela y San Cayetano, en el departamento de San Javier, debido a tareas de limpieza y desinfección del depósito de la zona, ha informado Hidrogea en su cuenta oficial de X.

La empresa responsable del servicio informó que las tareas se llevarán a cabo durante la mañana y que la interrupción afectará temporalmente a los vecinos de las localidades mencionadas.

Se recomienda a los usuarios prever el almacenamiento de agua para consumo y uso doméstico mientras se realizan los trabajos de mantenimiento, con el fin de minimizar molestias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
  2. Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
  3. Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
  4. Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
  5. Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
  6. Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
  7. La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
  8. Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30

Cortan el suministro de agua en barrios de San Javier para tareas de limpieza y desinfección

Cortan el suministro de agua en barrios de San Javier para tareas de limpieza y desinfección

Lorca incorpora una Oficina Digital de Turismo junto al Palacio de Guevara

Lorca incorpora una Oficina Digital de Turismo junto al Palacio de Guevara

La oposición que se celebra el martes en Mazarrón no incluye el cupo legal de discapacidad

La oposición que se celebra el martes en Mazarrón no incluye el cupo legal de discapacidad

Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa

Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa

Pega una paliza a su mujer en San Javier porque se dejó abierta una puerta de la casa

Pega una paliza a su mujer en San Javier porque se dejó abierta una puerta de la casa

Nueve Cascos Históricos de la Región inician en Lorca el proceso para integrar una red de colaboración

Nueve Cascos Históricos de la Región inician en Lorca el proceso para integrar una red de colaboración

Herida una mujer al estrellar su coche contra un almacén de frutas y verduras en Mazarrón

Herida una mujer al estrellar su coche contra un almacén de frutas y verduras en Mazarrón

Los afectados por las Zonas de Flujo Preferente de Lorca ya disponen de un modelo de alegación

Los afectados por las Zonas de Flujo Preferente de Lorca ya disponen de un modelo de alegación
Tracking Pixel Contents