Cortan el suministro de agua en barrios de San Javier para tareas de limpieza y desinfección
Consulta las localidades que verán interrumpido su suministro este sábado
EFE
El suministro de agua se verá interrumpido este sábado en los barrios El Mirador, La Grajuela y San Cayetano, en el departamento de San Javier, debido a tareas de limpieza y desinfección del depósito de la zona, ha informado Hidrogea en su cuenta oficial de X.
La empresa responsable del servicio informó que las tareas se llevarán a cabo durante la mañana y que la interrupción afectará temporalmente a los vecinos de las localidades mencionadas.
Se recomienda a los usuarios prever el almacenamiento de agua para consumo y uso doméstico mientras se realizan los trabajos de mantenimiento, con el fin de minimizar molestias.
