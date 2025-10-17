Veinte bandas musicales tomarán este sábado las calles de Santomera

Veinte bandas, asociaciones y agrupaciones musicales llegadas desde los distintos municipios de la Región tomarán mañana las calles de Santomera para celebrar el XI Día de la Federación de Bandas de la Región, que contará con un pasacalles, un acto de imposición de corbatines en la Casa Ayuntamiento, y una interpretación conjunta de varias piezas con la intervención un millar músicos.

La titular de Cultura regional, Carmen Conesa, indicó en la presentación que «esta celebración es una reivindicación de la gran labor que realizan las bandas de los distintos municipios, promoviendo el talento musical y las actividades culturales».

Está previsto que este sábado comiencen a llegar las bandas a Santomera a las 9.30 horas, para arrancar a las 11.00 horas con el pasacalles desde la avenida Juan Carlos I. Desde allí, las veinte bandas se dirigirán hacia la calle de la Gloria para llegar al Ayuntamiento, en la plaza Borregero-Artés, donde se impondrán los corbatines.

A las 13.00 horas, en una la actuación conjunta, todos los músicos interpretarán ‘La parranda’, ‘Natalia’, ‘Serás capitán’, el Himno de la Federación y el Himno de España. La jornada de convicina se prorroga durante toda la tarde.