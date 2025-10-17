Malos tratos
Prohibido acercarse a menos de 300 metros de su padre por maltrato y amenazas en Molina de Segura
El padre asegura que "le amenaza, insulta, agrede y que se siente atemorizado".
EFE
Un joven que fue denunciado por su padre por los presuntos delitos de malos tratos y amenazas no podrá comunicarse con el mismo por ningún medio ni acercarse a menos de 300 metros de cualquier lugar en el que se encuentre.
Así se dispone en el auto del juzgado de Instrucción de Molina de Segura que investiga los hechos y que ha sido confirmado por la Audiencia Provincial de Murcia al desestimar el recurso de apelación que presentó el denunciado contra esa medida.
El auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe y contra el que no cabe recurso alguno, indica que el padre ha asegurado en sede judicial que su hijo, de forma casi diaria, le amenaza, insulta y agrede y que se siente atemorizado.
Y añade que el denunciante aportó un audio a las diligencias en el que se escucha como el denunciado le grita y como aquel le dice que deje de darle palizas.
Advierte la Sala que existe "una clara situación objetiva de riesgo" que aconseja el mantenimiento de la orden de alejamiento en busca de que el progenitor puede encontrar sosiego y tranquilidad.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30