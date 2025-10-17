Prohibido acercarse a menos de 300 metros de su padre por maltrato y amenazas en Molina de Segura

Un joven que fue denunciado por su padre por los presuntos delitos de malos tratos y amenazas no podrá comunicarse con el mismo por ningún medio ni acercarse a menos de 300 metros de cualquier lugar en el que se encuentre.

Así se dispone en el auto del juzgado de Instrucción de Molina de Segura que investiga los hechos y que ha sido confirmado por la Audiencia Provincial de Murcia al desestimar el recurso de apelación que presentó el denunciado contra esa medida.

El auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe y contra el que no cabe recurso alguno, indica que el padre ha asegurado en sede judicial que su hijo, de forma casi diaria, le amenaza, insulta y agrede y que se siente atemorizado.

Y añade que el denunciante aportó un audio a las diligencias en el que se escucha como el denunciado le grita y como aquel le dice que deje de darle palizas.

Advierte la Sala que existe "una clara situación objetiva de riesgo" que aconseja el mantenimiento de la orden de alejamiento en busca de que el progenitor puede encontrar sosiego y tranquilidad.