Los JDG de Lorca culminan este domingo con una de sus citas más multitudinarias

La cuadragésimo sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín se despedirá este domingo, tras seis intensas semanas, por todo lo alto. Y lo hará, como manda la tradición, con el Ciclopaseo de clausura, una de sus citas más multitudinarias que cada año reúne a centenares de participantes.

Según detallaba Juan Miguel Bayonas, concejal de Deportes, la actividad comenzará a las 11:00 horas con la salida desde el Complejo Deportivo Felipe VI, aunque las inscripciones estarán abiertas desde las 10:00 horas. Además, como viene siendo habitual, se premiará el mejor disfraz colectivo e individual, así como el vehículo a pedales más extraño. "Es una cita muy especial porque resume a la perfección el espíritu de los Juegos: deporte, convivencia y diversión. Queremos que Lorca se llene de bicicletas y disfraces para cerrar esta 46ª edición de la mejor manera posible", señalaba el concejal.

Cartel anunciador del ciclopaseo. / L.O.

Por lo que respecta al recorrido, tendrá una longitud próxima a los diez kilómetros pues, tras partir desde el C.D. Felipe VI, continuará por la Ronda Central (dirección Murcia) en un ida y vuelta hasta regresar a la calle Juan Antonio Dimas para seguir por Avenida Europa, Avenida de las Fuerzas Armadas, calle Ortega Melgares, calle Mayor, Alcalde Pelegrín Rodríguez, Puente Alberca y descender por la Avenida de Santa Clara hasta Avenida Juan Carlos I, Plaza del Óvalo y Alameda de Cervantes hasta la rotonda del barrio de San Fernando, desde donde se iniciará el regreso al C.D. Felipe VI por la Ronda Central hasta Puente Tocinos y el Huerto de la Rueda, para cruzar el río y acceder por la calle Juan Antonio Dimas a la instalación deportiva municipal.