Nueve Cascos Históricos de la Región inician en Lorca el proceso para integrar una red de colaboración

Los nueve municipios de la Región de Murcia que cuentan con un casco histórico catalogado como 'conjunto histórico' formarán una red para generar sinergias y poner en común proyectos y actuaciones de diversa índole. El primer paso para recuperar esta iniciativa que, como el propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconocía "por distintas cuestiones, hace tiempo no llegó a consumarse", se daba este viernes. Y es que, a instancias de la fundación 'Casco Histórico de Lorca', la Ciudad del Sol acogía la primera convención de Cascos Históricos de la Región de Murcia, que se marcaba como objetivo principal dar forma a la futura red.

Representantes de Murcia, Cehegín, Cartagena, Jumilla, Mula, Beniel, Caravaca de la Cruz y Aledo, además de Lorca, concurrían en el Palacio de Guevara, donde se analizaba el estado de la cuestión. En este sentido, Gil Jódar significaba que las funciones de la red serían "promover la acción coordinada de los distintos ayuntamientos para potenciar la recuperación, el desarrollo y la puesta en valor, desde el punto de vista cultural y turístico, de sus cascos históricos".

Representantes de las diferentes localidades y municipios en el Palacio de Guevara. / L.O.

Un empeño en el que Lorca se ha posicionado como un referente. "Ahora mismo somos el Ayuntamiento que lidera un proceso único y extraordinario de recuperación de su casco histórico", señalaba el regidor lorquino a este respecto, recordando además los puntos más importantes del proceso de revitalización del casco antiguo puesto en marcha por la administración local.

"Ningún otro Gobierno municipal lo había realizado con anterioridad. En tan solo dos años hemos sido capaces de promover la reconstrucción de 52 solares en el casco histórico y a día de hoy ya 14 propietarios han pedido licencia, 17 solares han visto ya iniciado el procedimiento correspondiente de reedificación y tenemos la perspectiva de poder promover más de 200 viviendas en el casco histórico en los próximos años, 30 de ellas de promoción pública para jóvenes", significaba el primer edil, que hacía un repaso por el resto de proyectos emprendidos en la zona como la construcción del Palacio de Justicia o la rehabilitación de la antigua iglesia de San Juan.

En proceso

Por su parte, el presidente de la Fundación Casco Histórico de Lorca, Jesús López, reconocía el empeño del Ayuntamiento en pro del Casco Histórico, indicando que el proceso podría alargarse en torno a una década: "tenemos pasos e inicios muy importantes para conseguir una rehabilitación plena en los próximos diez o doce años si seguimos al ritmo que le ha impulsado nuestro alcalde Fulgencio Gil", significaba, a la vez que reconocía que el 'punto de partida' del casco antiguo lorquino era el peor de todos debido a los terremotos de 2011.

"El resto no están tan mal, pero sí achacan problemas muy similares a nosotros. Tienen cableado sin soterrar, tienen viviendas vacías, tienen inmuebles en una situación precaria porque no se ha invertido en ellos, hay una despoblación importante de las personas que vivían allí permanentemente y ahora hay otro tipo de población... En fin, los problemas también son comunes en materia de infraestructura, en materia medioambiental, en materia de accesibilidad... pero si somos capaces de, a través de la red, ponerlos en valor, le aportarán muchísimo a toda la Comunidad", señalaba López Molina, un extremo en el que Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Histórico que también tomaba parte en el encuentro, se mostraba totalmente de acuerdo.