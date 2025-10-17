Los afectados por las Zonas de Flujo Preferente de Lorca ya disponen de un modelo de alegación

Los afectados por la última modificación de las Zonas de Flujo Preferente en el municipio de Lorca ya pueden acudir al Ayuntamiento para, a través del modelo redactado por el personal municipal, expresar su disconformidad con la actualización emitida por el Ministerio de Transición Ecológica. Así lo informaba el edil responsable de Pedanías e Infraestructuras, Ángel Meca, quien recordaba que la modificación del mapa –publicada el pasado mes de julio– supone un incremento del 50% de las zonas afectadas con respecto al modelo anterior.

En este sentido, el concejal hacía hincapié en que las alegaciones "reflejan las reclamaciones vecinales y vienen a sumar, a las de carácter técnico, las de ámbito patrimonial y social". Así, para mostrar su disconformidad, los afectados tendrán hasta el próximo 31 de octubre, pudiendo hacerlo de manera física, recogiendo el impreso en sus asociaciones vecinales y entregándolo de nuevo en ellas, o por vía telemática, a través del enlace disponible en la propia publicación del Ministerio.

Ánge Meca muestra el documento preparado por el Consistorio. / L.O.

Por lo que respecta al contenido del documento, Meza Ruzafa señalaba que ha sido redactado "en atención a la deficiencia técnica y jurídica sustancial expuesta por la Confederación", algo que pondría en duda la validez de la propuesta. "El objetivo es que se acuerde dejar sin efecto cualquier resolución, aprobación o acto derivado del presente procedimiento, hasta que no se elabore, apruebe e incorpore al expediente una nueva cartografía actualizada que permita llevar a cabo una correcta y ajustada a derecho delimitación del Dominio Público Hidráulico de la zona, garantizando así la legalidad, seguridad jurídica y protección del dominio público, algo que desde el organismo no se ha tenido en cuenta", aportaba el edil.

Dominio Público Hidráulico

Según explicaban fuentes municipales, dentro del apartado de alegaciones de esta ‘hoja modelo’ queda puesto de manifiesto que, según lo establecido en la legislación vigente no puede delimitarse una Zona de Flujo Preferente sin la previa delimitación del Dominio Público Hidráulico de los cauces, un trámite que la CHS no ha completado. Dentro del documento, además, se reclama al ante confederado que acelere la construcción de las infraestructuras hidráulicas ya planificadas, así como el establecimiento de medidas de mitigación específicas para cada tipo de suelo y uso, diferenciando entre edificaciones nuevas y existentes, e incluir un régimen de compensaciones económicas y/o urbanísticas para los propietarios afectados por las restricciones.