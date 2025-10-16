La renovación de calles del Casco Histórico de Lorca llega a Selgas

Baches, desniveles, aceras estrechas... Estos son algunos de los problemas que presentaba la calle Selgas, una de las más señeras del Casco Histórico de Lorca, y que desaparecerán con las obras que ya se han iniciado en la emblemática vía como parte de las obras previas a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones.

Rosa Media, edil de Fomento y Desarrollo Local, era la encargada de dar los detalles del proyecto, ejecutado gracias a una subvención procedente de Fondos Next Generation UE, y que será compatibilizado con las obras de terminación del Palacio de Justicia y de reconstrucción de la Casa de los Marín Pérez Monte, donde el Ayuntamiento prevé poner en marcha el primer bloque de viviendas destinado a 'alquiler joven'.

Las obras se compatibilizarán con las del Palacio de Justicia. / L.O.

Por lo que respecta al vial, uno de los principales accesos a casco antiguo, las actuaciones previstas aumentarán principalmente su accesibilidad, además de corregir los desperfectos provocados por el continuo paso de vehículos de gran tonelaje en el transcurso de las citadas obras. "Las barreras arquitectónicas se suprimirán con la creación de una plataforma única semipeatonal con pavimento y bordillo de mármol y aglomerado asfáltico impreso", explicaba la concejala, detallando que el diseño será el mismo que se ha aplicado en el resto de la zona antigua. "Supondrá una considerable mejora en la comodidad y seguridad vial de sus usuarios, en especial de aquellos con movilidad reducida", sumaba Medina Mínguez, que recordaba las actuaciones similares acometidas en los últimos meses en las calles Vicente Ruiz Llamas, Fernando el santo, Alfonso X, Granero y General Eytier.

Pavimento original

No obstante, y en recuerdo de los adoquines que históricamente han permitido el paso por Selgas, se reproducirán tres franjas de tres metros de ancho del pavimento original con adoquín de basalto, que se situarán en la zona de rodadura de las puertas del futuro Palacio de Justicia, del Archivo Histórico Municipal 'Juan Guirao García' y el Colegio de Abogados. En total, se invertirán 180.326,30 euros y, según explicaba la concejala, las obras culminarán "para la última semana de diciembre".