El proyecto contra inundaciones de Molina de Segura entra en su recta final

El proyecto de defensa contra avenidas en el casco urbano de Molina de Segura entra en su recta final. El expediente superó el 2 de octubre de 2024 la fase de Información Pública y se encuentra listo para los últimos trámites de supervisión, aprobación y licitación por parte de la Dirección General del Agua (DGA), según informó este miércoles el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, al Partido Socialista de Molina de Segura.

«Este hito es la culminación de un trabajo riguroso que se viene desarrollando desde hace años», han subrayado desde el partido. En agosto de 2021 se remitió la documentación para la evaluación ambiental simplificada, tras un estudio coste-beneficio que ya concluía que el proyecto era rentable y necesario. En marzo de 2022 se presentó una versión actualizada, insistiendo en la tramitación ambiental. En mayo de 2023 se inició el proceso de Información Pública tras recibir la resolución favorable del órgano ambiental. Y fue en octubre de 2024 cuando la DGA aprobó oficialmente el expediente de Información Pública, dejándolo listo para la fase final, según ha informado el PSOE.

«Es una excelente noticia para Molina. El compromiso del Gobierno de España con la seguridad de nuestros vecinos se demuestra con hechos, llevando este proyecto tan necesario, y en el que se trabaja desde 2021, hasta la antesala de su licitación», ha declarado la portavoz del PSOE, Isabel Gadea.

«La Confederación Hidrográfica del Segura ha hecho su trabajo de forma impecable. Han cumplido con todos los trámites que se les solicitaron y han llevado el peso técnico del expediente con una gran profesionalidad. Su labor ha sido fundamental para llegar hasta aquí», ha añadido Gadea.

Ahora, según ha afirmado la portavoz del PSOE, «la parte más compleja de la tramitación ya ha terminado. Los informes, las adendas y la exposición pública son historia. Solo queda el trámite final para que las máquinas puedan empezar a trabajar».

«Ahora exigimos al Ministerio la máxima agilidad para la supervisión y aprobación definitiva del proyecto. Desde el PSOE de Molina estaremos vigilantes para que no haya ni un solo retraso más. La licitación de estas obras es una prioridad absoluta para nosotros y para el Gobierno», ha concluido Gadea.