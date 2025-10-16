La Guardia Civil suma 45 agentes a la Compañía de Lorca

Los territorios adscritos al Valle del Guadalentín ya disponen de 45 agentes de Guardia Civil más. El acto de bienvenida a los recién llegados a la Compañía de Lorca lo presidía el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, que efectuaba su primera visita a la Ciudad del Sol desde su nombramiento a principios del pasado mes de septiembre.

"Damos la bienvenida a estos nuevos agentes que velarán por la seguridad y tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de Lorca. De esta forma, el Gobierno de España vuelve a demostrar su compromiso con la seguridad del municipio y con la propia Guardia Civil" manifestaba Lucas Ayala, que recordaba: "estos 45 nuevos agentes se suman a los otros 45 en prácticas incorporados el pasado mes de julio, que prestarán servicio en Lorca durante el próximo año".

Francisco Lucas saluda a los mandos de la Compañía de Lorca a su llegada al Cuartel. / Daniel Navarro

A este respecto, fuentes de la Delegación señalaban que las incorporaciones permitirán elevar el grado de cobertura en la Compañía de Lorca hasta el 97%, mientras que el de los tres puestos principales, Águilas, Mazarrón y Totana, se sitúa en un 100%. "Hemos avanzado muchísimo, pero no nos conformamos, y vamos a seguir trabajando para que la Región de Murcia siga siendo, con una tasa de criminalidad 3,5 puntos inferior a la media nacional, una de las más seguras de España", añadía Lucas Ayala. En este sentido, el representante del Gobierno de la nación en Murcia aprovechaba para recordar que, desde 2018, se han incorporado más de 350 guardias civiles en la Región de Murcia, "hasta alcanzar una cifra histórica de 2.200 agentes de la Benemérita".

"Mitin del PSOE"

No obstante, el acto celebrado en el Cuartel del Instituto Armado no era del gusto de todos. Y es que, para el mismo no se cursaba invitación ni para el alcalde de Lorca ni para ningún miembro de la Corporación Municipal perteneciente a partidos diferentes al PSOE, lo que generaba un gran malestar entre el equipo de Gobierno. Tanto es así que, minutos después de que Francisco Lucas pisara la ciudad el edil responsable de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, comparecía ante los medios para calificar de "marrullería en estado puro" la situación.

Juan Miguel Bayonas tras su comparecencia en el Ayuntamiento. / Daniel Navarro

"No había ninguna necesidad de todo esto, pero es la tarjeta de presentación que este señor ha elegido, que protagoniza su propia campaña. Qué gran diferencia con sus predecesores; jamás hubieran hecho algo parecido. Este es el sello de Paco Lucas, el oculto. La seguridad ciudadana exige estar unidos, pero han preferido dar la espalda al Ayuntamiento", señalaba el concejal en la Sala de Cabildos del Consistorio, desde donde acusaba al delegado de "una deslealtad y una falta de respeto por las instituciones nunca vista hasta el momento".

Por último, Bayonas López tildaba el acto de "mitin del PSOE" y restaba valor a las incorporaciones: "al municipio solo llegarán 2 de los 176 nuevos agentes de Guardia Civil que se incorporarán a la plantilla para las patrullas de Seguridad Ciudadana. El PSOE dice que a la “zona” de Lorca vienen 66 agentes, pero 64 van a Alhama, Librilla, Totana, Águilas, Aledo, Mazarrón y Puerto Lumbreras; y 2 para Lorca, y en prácticas. No hay ni para cubrir bajas y jubilaciones. Le están tomando el pelo a la gente".