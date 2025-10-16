Fortuna se desnuda por la lucha contra el cáncer y para ayudar a uno de sus vecinos

Los vecinos de la pedanía de Peña de Zafra de Abajo ya se habían mostrado tal y como vinieron al mundo en los últimos años para reivindicar la vida rural, pero ahora toda Fortuna se ha desnudado.

Habitantes del municipio se han mostrado al natural, sin tapujos, ante el objetivo de las cámaras de Juanjo Ramírez y David Cantó, que una vez más usan su arte con fines solidarios.

Más de 200 personas han posado artísticamente sin ropa para participar en una exposición cuya recaudación irá mayoritariamente destinada a ayudar a la investigación sobre el cáncer, pero también a la rehabilitación de Salva.

Cartel de la exposición en Fortuna / Juanjoydavid.com

Salva es un vecino de Fortuna que sufrió un grave accidente cuando iba en bicicleta en 2019. Desde entonces, necesita rehabilitación y, aunque su condición física ha mejorado gracias a la misma, es posible que precise esos cuidados de por vida. Para ayudar a su mejoría y que la recaudación "se quede en el pueblo", los responsables de la muestra dedicarán un pequeño porcentaje del beneficio a la atención médica de Salva.

"Es una ayuda económica para él y su familia, que dedican parte de lo que consiguen trabajando a la rehabilitación", cuenta Juanjo Ramírez a esta redacción.

Desnudos que son homenaje

Muchos de los vecinos de Fortuna que han posado desnudos lo han hecho con un significado simbólico y haciendo homenaje a familiares que han fallecido por cáncer o que han pasado la enfermedad.

"Una de ellas, por ejemplo, ha posado con caballos porque a su padre, que falleció por esta causa, le gustaban mucho", explica el fotógrafo.

Así fue la sesión de fotos al desnudo de los vecinos de Peña Zafra de Abajo (Fortuna)

Cuándo y dónde ver la exposición

La exposición 'Fortuna se desnuda' se podrá visitar todos los viernes y sábados desde el 17 de octubre hasta el 9 de noviembre en horario de 20.00 a 22.30 horas en el Centro de equipamientos Sociales, Reina Sofía (salón de actos).

Además, Juanjo y David han habilitado un número de teléfono, el 615 23 99 77, para aquellos grupos que, con cita previa, quieran visitar la muestra fuera del horario establecido.

La entrada costará cinco euros y los beneficios irán destinados a la lucha contra el cáncer y la rehabilitación de Salva.