PP y Vox se rebelan en Lorca contra el posible cierre del cuartel de Zarcilla de Ramos

"Son cuestiones que están encima de la mesa", esta es la respuesta que aportaba el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ante las cuestiones realizadas por los medios de comunicación presentes en el cuartel de la Guardia Civil de Lorca al respecto del posible cierre del puesto del Instituto Armado situado en la diputación de Zarcilla de Ramos. "Esta cuestión me la he encontrado encima de la mesa, como otras cuestiones. Estoy trabajando con el rigor y con seriedad que estas cuestiones necesitan, lo único que yo puedo decirle a la ciudadanía y a los vecinos y vecinas de Lorca es que yo, como delegado del Gobierno, no soy partidario de cerrar este cuartel", completaba Lucas Ayala, que evitaba dar una respuesta concreta.

Francisco Lucas, este jueves en Lorca. / Daniel Navarro

Y precisamente eso, la falta de una respuesta rotunda, era lo que motivaba al Partido Popular a lanzarse a la ofensiva para reclamar que el cuartel se mantenga abierto. Así, la formación liderada por Fulgencio Gil se sumaba a las reivindicaciones de Vox –que desde hace meses recoge firmas por todo el municipio para evitar el cierre– en lo que al cuartel se refiere.

"Esta es la peor fechoría que puede cometer un representante del Estado contra un territorio que sufre ya un abandono estructural en materia de seguridad. Durante años hemos reclamado apoyo, agentes, recursos, y ahora nos plantan este golpe sin respeto alguno. Es inadmisible" señalaba el edil responsable de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, que anunciaba: "vamos a informar a todos los vecinos de lo que está ocurriendo, y no quedará ninguna pedanía sin saberlo".

Juan Miguel Bayonas tras su comparecencia. / Daniel Navarro

A estas declaraciones se sumaban las de José Martínez, concejal de Vox, que durante otra rueda de prensa tildaba el puesto de "cuartel fantasma", a la vez que aludía a las declaraciones de Lucas Ayala como "la confirmación de aquello que veníamos avisando". "Nos tacharon de mentirosos y ahora se demuestra que se está procediendo a desmantelar la Guardia Civil", sentenciaba García Martínez.