Isol Murcia
Caravaca renueva su compromiso con la salud mental y amplía su apoyo económico al programa de reinserción socio laboral
El Ayuntamiento destina este año 44.000 euros a ‘Proyectos de vida inclusiva y acompañamiento para personas con problemas de enfermedad mental y/o adicciones’, desarrollado por la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial
El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el presidente de la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, Luis Pelegrín, han firmado hoy la renovación del convenio de colaboraciónque permite continuar desarrollando en el municipio el programa “Proyectos de vida inclusiva y acompañamiento sociolaboral para personas con problemas de salud mental y/o adicciones”.
El acuerdo se mejora este año gracias al incremento de la aportación económica del Ayuntamiento, que pasa de 36.000 a 44.000 euros anuales. A esta cifra se suma la aportación de 100.000 euros del Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Salud Mental.
Este proyecto, implantado en Caravaca, tiene como objetivo principal favorecer la integración social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión mediante formación, acompañamiento personalizado e inserción laboral en entornos protegidos.
“El apoyo municipal a este proyecto es una muestra clara de nuestro compromiso con la inclusión real y efectiva de las personas con problemas de salud mental o adicciones”, ha señalado el alcalde José Francisco García. “Hablamos de salud mental, pero también de integración social y laboral, y lo hacemos a través de trabajos que tienen una repercusión directa en el municipio, como actuaciones de embellecimiento urbano, tales como pintura, carpintería y albañilería en espacios y edificios públicos”, ha añadido.
Hablamos de salud mental, pero también de integración social y laboral, y lo hacemos a través de trabajos que tienen una repercusión directa en el municipio
El alcalde ha recordado que Caravaca fue uno de los primeros municipios de la Región en apostar por este modelo de inclusión. “Desde el principio entendimos que estas personas necesitaban algo más que apoyo emocional: necesitaban oportunidades reales de desarrollo personal y profesional, y ese derecho lo ampara nuestra Constitución”, ha afirmado.
Un modelo consolidado y eficaz
Por su parte, el presidente de la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, Luis Pelegrín, ha destacado la trayectoria del programa en el municipio. “Llevamos 17 años trabajando en Caravaca, y durante todo este tiempo el Ayuntamiento ha sido un compañero imprescindible. Fue, de hecho, el primer consistorio que, en 2012, entendió que las personas en proceso de reintegración necesitaban un empleo remunerado y protegido”, ha señalado.
La Dirección General de Salud Mental financia con 100.000 euros anuales este programa que se desarrolla en Caravaca y realiza actuaciones de mejora en espacios públicos
Pelegrín ha explicado que el proyecto se basa en una metodología de acompañamientocomunitario y que ahora, gracias al nuevo impulso económico, se retomarán los itinerarios formativos, con una estrategia que combina formación y prácticas en empresas para favorecer la integración en el mercado laboral.
Un proyecto con impacto social directo
El proyecto está gestionado por la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, una organización sin ánimo de lucro de ámbito regional que trabaja en la recuperación e inclusión de personas con problemas de salud mental y/o adicciones, así como en el apoyo a sus familias.
El programa busca mejorar la calidad de vida de este colectivo mediante acciones prácticas, formación, apoyo personalizado y oportunidades de empleo, evitando así situaciones de exclusión y favoreciendo la autonomía personal.
Con la renovación de este acuerdo, Caravaca de la Cruz reafirma su liderazgo en políticas locales de salud mental y cohesión social, apostando por un modelo que combina sensibilidad social con resultados tangibles en la vida de las personas.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30