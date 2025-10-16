El Ayuntamiento de Fuente Álamo presenta la I Carrera del Mingrano, una cita solidaria con Helia como protagonista

El Ayuntamiento de Fuente Álamo, presenta en el emblemático paraje del Mingrano, la I Carrera del Mingrano – Las Palas 18K, una prueba deportiva y solidaria organizada por el Club Deportivo Portichuelo que se celebrará el próximo 2 de noviembre en la pedanía de Las Palas (Fuente Álamo de Murcia). El acto ha tenido lugar junto a la Ermita del Mingrano, en pleno corazón del monte que da nombre a la prueba y por donde discurrirá el recorrido principal.

El evento ha contado con la presencia de la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, el concejal de Juventud, Salvador Pérez, representantes de la Asociación de Amigos de Las Palas, la directiva del Club Deportivo Portichuelo, el director de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), vecinos de la zona, y los padres de la niña Helia, a quien va destinada esta jornada solidaria.

La prueba cuenta con dos modalidades: una carrera de 18 km de media montaña y una ruta senderista de 10 km, de baja dificultad, pensadas para todo tipo de participantes. Ambas saldrán a las 09:00h desde Las Palas, y recorrerán el Paraje del Mingrano pasando también por el término municipal de Mazarrón, en una jornada que une deporte, naturaleza y solidaridad bajo el lema #TodosJuntosPorHelia.

Durante su intervención, la alcaldesa ha querido destacar “la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que unen deporte, entorno natural y, sobre todo, solidaridad”, y ha animado a la participación masiva en la carrera:

“Animo a todos los vecinos del municipio y a quienes nos visiten ese día, a sumarse a esta bonita causa. Esta carrera no solo nos permite disfrutar de nuestro paisaje y fomentar hábitos saludables, sino también ayudar a una niña que representa el verdadero espíritu de lucha y esperanza. Helia nos une, y juntos podemos hacer mucho por ella”.

Los fondos recaudados con las inscripciones irán destinados a la investigación de la Paraplejia Espástica Tipo 52, enfermedad rara que padece Helia. Además, quienes no puedan participar físicamente podrán colaborar a través del Dorsal 0, una fórmula de inscripción solidaria sin necesidad de competir.

Desde la organización también se ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de guardería gratuito, para que las familias puedan participar con tranquilidad, sabiendo que los más pequeños estarán atendidos y entretenidos.

Las inscripciones ya están abiertas en la web https://www.alcanzatumeta.es/i-subida-al-mingrano/

Desde el Ayuntamiento de Fuente Álamo, queremos agradecer el esfuerzo de todas las entidades implicadas, especialmente al Club Deportivo Portichuelo, y mostrar nuestro respaldo absoluto a esta iniciativa que lleva la solidaridad por bandera y que ya se perfila como una cita destacada en el calendario deportivo y social del municipio.