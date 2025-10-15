Técnicos de Patrimonio Cultural evalúan el estado de la Virgen de los Remedios de Pliego

Técnicos del Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM) han realizado una visita a la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de Pliego, con el objetivo de evaluar su estado de conservación y estudiar su posible restauración. La actuación se enmarca en la colaboración entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y los ayuntamientos, en este caso el de Pliego, que solicitó la intervención.

La actual talla, obra del escultor murciano Juan González Moreno (1941), sustituye a la imagen original destruida durante la Guerra Civil. La Virgen de los Remedios, cuya advocación se remonta –según la tradición– al año 1246, forma parte esencial de la identidad cultural y religiosa del municipio.

Durante la visita, los técnicos realizaron una inspección detallada de la escultura para analizar su estructura, policromía y estado general, con el fin de determinar las posibles necesidades de conservación preventiva o restauración.

“Nuestro objetivo es garantizar la protección del patrimonio artístico y religioso que forma parte de la memoria colectiva de nuestros pueblos”, destacó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez. “La Virgen de los Remedios no solo es una obra de valor artístico, sino también un símbolo de la devoción y la historia de Pliego y desde la Comunidad Autónoma se está valorando la mejor forma para garantizar su conservación con criterios científicos y técnicos”, aseguró.

El trabajo del Centro de Restauración asegura que cualquier intervención se realice con rigor técnico y respeto a la autenticidad de la pieza. Ahora continuará con el estudio técnico de la imagen para determinar la viabilidad y alcance de una posible restauración.