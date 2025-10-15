Inspección
Técnicos de Patrimonio Cultural evalúan el estado de la Virgen de los Remedios de Pliego
Los expertos han inspeccionado la imagen, patrona de la localidad, tallada por González Moreno en 1941, para analizar su posible restauración
Técnicos del Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM) han realizado una visita a la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona de Pliego, con el objetivo de evaluar su estado de conservación y estudiar su posible restauración. La actuación se enmarca en la colaboración entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y los ayuntamientos, en este caso el de Pliego, que solicitó la intervención.
La actual talla, obra del escultor murciano Juan González Moreno (1941), sustituye a la imagen original destruida durante la Guerra Civil. La Virgen de los Remedios, cuya advocación se remonta –según la tradición– al año 1246, forma parte esencial de la identidad cultural y religiosa del municipio.
Durante la visita, los técnicos realizaron una inspección detallada de la escultura para analizar su estructura, policromía y estado general, con el fin de determinar las posibles necesidades de conservación preventiva o restauración.
“Nuestro objetivo es garantizar la protección del patrimonio artístico y religioso que forma parte de la memoria colectiva de nuestros pueblos”, destacó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez. “La Virgen de los Remedios no solo es una obra de valor artístico, sino también un símbolo de la devoción y la historia de Pliego y desde la Comunidad Autónoma se está valorando la mejor forma para garantizar su conservación con criterios científicos y técnicos”, aseguró.
El trabajo del Centro de Restauración asegura que cualquier intervención se realice con rigor técnico y respeto a la autenticidad de la pieza. Ahora continuará con el estudio técnico de la imagen para determinar la viabilidad y alcance de una posible restauración.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro