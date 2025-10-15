Quejas en Lorca por la presencia masiva de vegetación en el canal del Trasvase

El canal del Trasvase Tajo Segura, que discurre al aire libre durante buena parte del municipio de Lorca tras su paso por Totana, necesita una limpieza urgente. O por lo menos así lo estima el Ayuntamiento que, a través del edil delegado de Infraestructuras, Ángel Meca, reclamaba a la Confederación Hidrográfica del Segura la ejecución de tareas de mantenimiento centradas en eliminar la vegetación existente con el fin de evitar roturas en el futuro.

"Se encuentra invadido de vegetación de gran porte y densidad, con juncos, maleza, cañaverales... tras numerosas llamadas y envíos de imágenes por parte de los vecinos y visitantes al enclave, y habiéndolo comprobado en primera persona, hemos presenciado alarmados la situación en la que se encuentra el canal por la falta de mantenimiento y conservación", señalaba el concejal, que recordaba el gran uso que hacen los habitantes del municipio de un paraje natural idóneo para el deporte.

Vista general de Carraclaca, por donde discurre el canal del Trasvase. / Daniel Navarro

En este sentido, Meca Ruzafa recordaba los trabajos periódicos ejecutados por el ente confederado para mantener el trasvase en un estado óptimo y que presumiblemente se habrían abandonado. "Nunca hemos conocido este canal del Trasvase en el estado de abandono y dejadez en el que se encuentra en la actualidad, con gran cantidad de lodos y tierra, que es donde está proliferando toda esta maleza. Es esta magnitud y longitud de la vegetación en donde reside el problema, puesto que hay zonas donde ya se han cubierto ambos márgenes, algo que no habíamos visto hasta el momento", explicaba.

De hecho, la falta de mantenimiento llevaba al concejal a expresar públicamente la preocupación de los vecinos, que ponen en duda la continuidad del envío de agua desde la cabecera del Tajo. "Todos somos conocedores de la intención del Gobierno central hacia el Trasvase Tajo – Segura; de ese recorte que tenemos a la vuelta de la esquina y que supone un nuevo hachazo previsto por Pedro Sánchez, pero de cualquier manera el canal debe mantenerse, conservándolo en condiciones óptimas para evitar daños y roturas en la propia estructura, y que pueda seguir cumpliendo la finalidad para la cual se construyó, y que tanta riqueza ha generado al sureste y, sobre todo, a nuestro municipio", subrayaba.

Unos 20 kilómetros

En cuanto a la zona con necesidad de limpieza, el edil aludía a un tramo de unos 20 kilómetros de longitud. "Esto es lo que hemos visto, pero me temo que está todo en las mismas condiciones. Queremos pensar que es debido al corte provocado por unas obras de mantenimiento y conservación, pero la cuestión es que la situación es crítica y la actuación por parte de la Confederación, y por ende del Ministerio de Transición Ecológica, no puede demorarse más" apostillaba Ángel Meca, que terminaba pidiendo a la Confederación la ejecución "cuanto antes todas las tareas de mantenimiento de ese tramo del canal del Trasvase que tan vital es para nosotros".

A este respecto, fuentes de la CHS confirmaban a la delegación de Cadena SER en Lorca que la presencia de vegetación no supone ningún riesgo para el Trasvase, aunque está previsto realizar una actuación de mantenimiento a mediados del próximo mes de noviembre.