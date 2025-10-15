El proyecto de defensa contra inundaciones en Molina de Segura entra en su recta final

El Grupo Municipal Socialista ha celebrado que el proyecto de defensa contra avenidas en el casco urbano de Molina de Segura se encuentra ya en la fase final de su tramitación administrativa. Según han informado, el expediente superó el pasado 2 de octubre de 2024 la fase de Información Pública, quedando listo para los últimos pasos de supervisión, aprobación y licitación por parte de la Dirección General del Agua (DGA), dependiente del Gobierno de España.

Desde el PSOE destacan que este avance supone la culminación de “un trabajo riguroso desarrollado durante años” y que demuestra el compromiso del Ejecutivo central con la seguridad de los vecinos del municipio.

El proyecto, considerado vital para la protección frente a inundaciones, ha pasado por un complejo proceso técnico y ambiental. Entre los hitos principales se encuentran:

Agosto de 2021: envío de la documentación para la evaluación ambiental simplificada, tras un estudio coste-beneficio que concluyó su rentabilidad y necesidad.

envío de la documentación para la evaluación ambiental simplificada, tras un estudio coste-beneficio que concluyó su rentabilidad y necesidad. Marzo de 2022: presentación de la adenda nº 2 y avance en la tramitación ambiental.

presentación de la adenda nº 2 y avance en la tramitación ambiental. Mayo de 2023: inicio del proceso de Información Pública, tras recibir resolución favorable del órgano ambiental.

inicio del proceso de Información Pública, tras recibir resolución favorable del órgano ambiental. Octubre de 2024: aprobación del expediente por la DGA y paso a la fase final antes de su licitación.

La portavoz Isabel Gadea destaca el compromiso del Ejecutivo central y de la Confederación Hidrográfica del Segura con una obra “vital para la seguridad del municipio”

La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha valorado este hito como “una excelente noticia para Molina”. “El compromiso del Gobierno de España con la seguridad de nuestros vecinos se demuestra con hechos. Este proyecto, en el que se trabaja desde 2021, está ya a las puertas de su licitación”, señala. Gadea ha querido también reconocer el papel de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a la que ha agradecido su “trabajo impecable y su profesionalidad técnica”, subrayando que “ha sido fundamental para llegar hasta aquí”.

El PSOE considera que la parte más compleja de la tramitación ya está superada y reclama ahora “máxima agilidad” al Ministerio competente para que la aprobación definitiva del proyecto no se demore.

"Hemos conseguido lo más difícil gracias al esfuerzo de muchos. Ahora exigimos al Ministerio la máxima agilidad para la supervisión y aprobación definitiva del proyecto. Desde el PSOE de Molina estaremos vigilantes para que no haya ni un solo retraso más. La licitación de estas obras es una prioridad absoluta para nosotros y para el Gobierno", ha concluido Gadea.