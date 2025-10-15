Elena Pacheco Martínez recibe el premio mujer rural de Afammer

Con motivo del Día Internacional de las mujeres rurales, la bodeguera jumillana Elena Pacheco Martínez ha recibido este año el premio mujer rural 2025 AFAMMER en un acto celebrado en los salones Media Luna de Jumilla.

La asociación de mujeres rurales de Murcia reunió a unas 250 personas de Abanilla, Fuente Álamo, campo de Cartagena y Yecla.

Se impartieron dos conferencias: una del gerente del grupo a acción local del Nordeste, Francisco Santa Yago, sobre el protagonismo de las mujeres rurales en el grupo de acción local “sembrando igualdad, cosechando futuro” y una mesa de experiencias en femenino y rural a cargo de Manuela Simón García, fundadora de la marca cosmética Orgánica certificada.

Al acto inaugural asistía la Consejera Política Social, Familia e Igualada, Concepción Ruiz y al de clausura la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, Sara Rubira.

La bienvenida corrió a cargo de Carmen Inglés Inglés presidenta de AFAMMER Región de Murcia y la alcaldesa de Jumilla, Severa González López.