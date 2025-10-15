Elena Pacheco Martínez recibe el premio mujer rural de Afammer
Con motivo del Día Internacional de las mujeres rurales, la bodeguera jumillana Elena Pacheco Martínez ha recibido este año el premio mujer rural 2025 AFAMMER en un acto celebrado en los salones Media Luna de Jumilla.
La asociación de mujeres rurales de Murcia reunió a unas 250 personas de Abanilla, Fuente Álamo, campo de Cartagena y Yecla.
Se impartieron dos conferencias: una del gerente del grupo a acción local del Nordeste, Francisco Santa Yago, sobre el protagonismo de las mujeres rurales en el grupo de acción local “sembrando igualdad, cosechando futuro” y una mesa de experiencias en femenino y rural a cargo de Manuela Simón García, fundadora de la marca cosmética Orgánica certificada.
Al acto inaugural asistía la Consejera Política Social, Familia e Igualada, Concepción Ruiz y al de clausura la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, Sara Rubira.
La bienvenida corrió a cargo de Carmen Inglés Inglés presidenta de AFAMMER Región de Murcia y la alcaldesa de Jumilla, Severa González López.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30