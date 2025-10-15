La diputación de Aguaderas, en Lorca, acogerá la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural

Si algo hay en un municipio tan tradicionalmente ligado al sector primario como el de Lorca son mujeres fuertes. Por ello, la conmemoración de efemérides del estilo del 'Día Internacional de la Mujer Rural', que se celebraba este miércoles, posee un significado especial y, como tal, se celebrará con un gran festejo el próximo domingo 26 de octubre en la diputación de Aguaderas. María de las Huertas García, edil responsable de Mujer, así lo anunciaba, aprovechando para dar todos los detalles del evento, que llenará de actividad el entorno de la ermita del Sacristán; donde se combinarán la cultura, la naturaleza y diversos talleres con la participación comunitaria.

Presentación del programa diseñado con motivo del Día de la Mujer Rural. / L.O.

"El objetivo de esta iniciativa es visibilizar el enorme papel de las mujeres del ámbito rural, reconocer la importancia de su trabajo y su contribución al desarrollo rural, así como poner en valor sus costumbres y tradiciones, que forman parte esencial de la identidad cultural del municipio. También, se analiza la situación actual del mundo rural, en el cual las mujeres mayores representan un porcentaje importante de la población residente en este medio. Población cada vez más envejecida, desde un punto de vista demográfico, y con dificultades de reemplazo", explicaba la concejala.

Programa variado

En cuanto al programa, durante la jornada se llevarán a cabo dos talleres de diferentes elaboraciones, de un lado, una muestra taller de elaboración de ajuar en la que participarán representantes de las Asociaciones de Mujeres de Marchena, de La Hoya y de Coy, así como representantes de Coros y Danzas de Lorca. También se desarrollará un taller de elaboración de pulseras; y se realizará una ruta de senderismo a la ermita de la Cruz en Aguaderas, además de contar con exposiciones de las actividades desarrolladas por distintas asociaciones de mujeres de Lorca, así como con espacios de intercambio de experiencias, saberes y una muestra trovera.