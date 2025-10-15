Mujer
La diputación de Aguaderas, en Lorca, acogerá la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural
La jornada se celebrará el próximo domingo 26 de octubre en el entorno de la Ermita del Sacristán
Si algo hay en un municipio tan tradicionalmente ligado al sector primario como el de Lorca son mujeres fuertes. Por ello, la conmemoración de efemérides del estilo del 'Día Internacional de la Mujer Rural', que se celebraba este miércoles, posee un significado especial y, como tal, se celebrará con un gran festejo el próximo domingo 26 de octubre en la diputación de Aguaderas. María de las Huertas García, edil responsable de Mujer, así lo anunciaba, aprovechando para dar todos los detalles del evento, que llenará de actividad el entorno de la ermita del Sacristán; donde se combinarán la cultura, la naturaleza y diversos talleres con la participación comunitaria.
"El objetivo de esta iniciativa es visibilizar el enorme papel de las mujeres del ámbito rural, reconocer la importancia de su trabajo y su contribución al desarrollo rural, así como poner en valor sus costumbres y tradiciones, que forman parte esencial de la identidad cultural del municipio. También, se analiza la situación actual del mundo rural, en el cual las mujeres mayores representan un porcentaje importante de la población residente en este medio. Población cada vez más envejecida, desde un punto de vista demográfico, y con dificultades de reemplazo", explicaba la concejala.
Programa variado
En cuanto al programa, durante la jornada se llevarán a cabo dos talleres de diferentes elaboraciones, de un lado, una muestra taller de elaboración de ajuar en la que participarán representantes de las Asociaciones de Mujeres de Marchena, de La Hoya y de Coy, así como representantes de Coros y Danzas de Lorca. También se desarrollará un taller de elaboración de pulseras; y se realizará una ruta de senderismo a la ermita de la Cruz en Aguaderas, además de contar con exposiciones de las actividades desarrolladas por distintas asociaciones de mujeres de Lorca, así como con espacios de intercambio de experiencias, saberes y una muestra trovera.
Programa completo previsto
9:30 h. Recibimiento de participantes con chocolatada.
10:00 h. Presentación e inauguración de las jornadas.
10:30 h. Ruta de senderismo hacia la Ermita de la Cruz en Aguaderas
10:30 h. Taller de elaboración de pulseras
12:00 h. Muestra taller de elaboración de ajuar, con la participación de:
• Encarna Martínez Morales, Presidenta de la Asociación de Mujeres de Marchena
• Agustina Mulero García, Presidenta de la Asociación de Mujeres de La Hoya
• Mari Cruz Baraza y Josefa García, Asociación de Mujeres de Coy
• Coros y Danzas de Lorca
14:00 h. Comida de convivencia
15:30 h. Bingo
15:30 h. Muestra Trovera a cargo de José Antonio ‘El Andaluz’ y Miguel Ángel ‘El Marqués’
16:30 h. Clausura y despedida de las jornadas
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30