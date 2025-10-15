El Campeonato de España de Petanca llega a Lorca de la mano de los JDG

Más de dos décadas después del último evento, la Petanca del más alto nivel regresará a la Región de Murcia. Y lo hará en Lorca este fin de semana donde, en el marco de los Juegos Deportivos del Guadalentín –que encaran su recta final tras 6 intensas semanas de deporte–, se celebrará el Campeonato de España de Petanca en la modalidad de dupletas, una de las citas más destacadas del calendario nacional de este deporte.

Así, entre el 17 y el 19 de octubre, el Complejo Deportivo Ginés Antonio Vidal de La Torrecilla vibrará con la presencia de los 64 mejores equipos a nivel nacional en categoría sénior masculina de primera y segunda, representando a las distintas federaciones autonómicas. El programa de actos, completamente gratuito, comenzará el viernes 17 de octubre con la recepción oficial de los participantes en los hoteles a las 17:00 horas, seguida a las 19:30 horas por el acto inaugural y el sorteo de enfrentamientos, que se celebrará en el Hotel Riscal. A las 21:00 horas tendrá lugar la cena de bienvenida para deportistas, técnicos y autoridades. El sábado 18 de octubre, la competición arrancará a las 8:30 horas con las primeras rondas de juego, continuando por la tarde a partir de las 16:30 horas tras la comida conjunta. El domingo 19 se disputarán las últimas rondas y las eliminatorias decisivas, para culminar con la ceremonia de entrega de trofeos y clausura del campeonato a las 13:00 horas.

Cartel anunciador del Campeonato de España de Petanca. / L.O.

Organizado por el Club de Petanca 'Mil Estrellas' de la Ciudad del Sol en colaboración con el Ayuntamiento y el Gobierno regional, su presidente, Iago Piñero, recordaba durante la presentación realizada este miércoles que “el Club de Petanca Mil Estrellas participará con dos equipos en primera categoría y uno en segunda categoría, consolidando así su presencia entre la élite nacional. Entre sus jugadores destacan Rubén Osorio e Ismael Vázquez, actuales campeones de España en la modalidad de dupletas, siendo este último además medallista de bronce en el reciente Campeonato de Europa Sub-23”.