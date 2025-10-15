Deporte
El Campeonato de España de Petanca llega a Lorca de la mano de los JDG
El evento supone el regreso de un campeonato estatal de este deporte a la Región más de 20 años después del último
Más de dos décadas después del último evento, la Petanca del más alto nivel regresará a la Región de Murcia. Y lo hará en Lorca este fin de semana donde, en el marco de los Juegos Deportivos del Guadalentín –que encaran su recta final tras 6 intensas semanas de deporte–, se celebrará el Campeonato de España de Petanca en la modalidad de dupletas, una de las citas más destacadas del calendario nacional de este deporte.
Así, entre el 17 y el 19 de octubre, el Complejo Deportivo Ginés Antonio Vidal de La Torrecilla vibrará con la presencia de los 64 mejores equipos a nivel nacional en categoría sénior masculina de primera y segunda, representando a las distintas federaciones autonómicas. El programa de actos, completamente gratuito, comenzará el viernes 17 de octubre con la recepción oficial de los participantes en los hoteles a las 17:00 horas, seguida a las 19:30 horas por el acto inaugural y el sorteo de enfrentamientos, que se celebrará en el Hotel Riscal. A las 21:00 horas tendrá lugar la cena de bienvenida para deportistas, técnicos y autoridades. El sábado 18 de octubre, la competición arrancará a las 8:30 horas con las primeras rondas de juego, continuando por la tarde a partir de las 16:30 horas tras la comida conjunta. El domingo 19 se disputarán las últimas rondas y las eliminatorias decisivas, para culminar con la ceremonia de entrega de trofeos y clausura del campeonato a las 13:00 horas.
Organizado por el Club de Petanca 'Mil Estrellas' de la Ciudad del Sol en colaboración con el Ayuntamiento y el Gobierno regional, su presidente, Iago Piñero, recordaba durante la presentación realizada este miércoles que “el Club de Petanca Mil Estrellas participará con dos equipos en primera categoría y uno en segunda categoría, consolidando así su presencia entre la élite nacional. Entre sus jugadores destacan Rubén Osorio e Ismael Vázquez, actuales campeones de España en la modalidad de dupletas, siendo este último además medallista de bronce en el reciente Campeonato de Europa Sub-23”.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30