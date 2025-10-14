Reclaman al Ayuntamiento de Lorca que realice una auditoría de las subvenciones obtenidas

"Lorca no puede seguir perdiendo dinero por culpa de un Gobierno que ni sabe ni quiere gestionar. Los lorquinos merecen gestores serios, no aficionados que convierten cada oportunidad en una pérdida". Así lo expresaba Nines Mazuecos, edil socialista, que este martes reclamaba al Ayuntamiento la realización de una auditoría con el fin de evitar la devolución de ayudas obtenidas por la administración local al no cumplir las condiciones estipuladas en los pliegos de las mismas.

Y es que, según la concejala, el Ayuntamiento tendrá que devolver una ayuda de 40.325,74 euros por no haber cumplido "ninguno de los hitos comprometidos". Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la subvención iba destinada a modernizar la administración municipal a través de la integración del padrón y la tramitación electrónica de expedientes. "El Partido Socialista dejó el proyecto listo, financiado y en ejecución. Solo había que cumplir con los plazos. Pero el PP ni ha gestionado, ni ha planificado, ni ha trabajado, como siempre" sentenciaba la concejala.

Puerta de entrada al Padrón de Lorca. / Daniel Navarro

No obstante, desde el equipo de Gobierno se ofrecía una explicación muy distinta a este respecto. Según indicaban fuentes municipales, la finalidad de la ayuda era adquirir una herramienta de consumo interno para los funcionarios, y su instalación "se encargó a la empresa que podía ejecutarlo, ya que era la única poseedora del programa/aplicación en cuestión, no realizando la misma el trabajo asignado en tiempo y forma".

Así las cosas, la administración local trasladaba el asunto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ejecutando la orden de devolución del montante económico correspondiente, y dando paso a la realización de las actuaciones previstas en dicho punto del proyecto "mediante otros medios por parte de los propios técnicos municipales". "Esta señora vuelve a mentir, en lo que parece ya una tónica general" apostillaban estas mismas voces.