Ayudas
Reclaman al Ayuntamiento de Lorca que realice una auditoría de las subvenciones obtenidas
La última devolución reclamada al Consistorio lleva al PSOE a hacer la solicitud para evitar imprevistos similares en el futuro
"Lorca no puede seguir perdiendo dinero por culpa de un Gobierno que ni sabe ni quiere gestionar. Los lorquinos merecen gestores serios, no aficionados que convierten cada oportunidad en una pérdida". Así lo expresaba Nines Mazuecos, edil socialista, que este martes reclamaba al Ayuntamiento la realización de una auditoría con el fin de evitar la devolución de ayudas obtenidas por la administración local al no cumplir las condiciones estipuladas en los pliegos de las mismas.
Y es que, según la concejala, el Ayuntamiento tendrá que devolver una ayuda de 40.325,74 euros por no haber cumplido "ninguno de los hitos comprometidos". Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la subvención iba destinada a modernizar la administración municipal a través de la integración del padrón y la tramitación electrónica de expedientes. "El Partido Socialista dejó el proyecto listo, financiado y en ejecución. Solo había que cumplir con los plazos. Pero el PP ni ha gestionado, ni ha planificado, ni ha trabajado, como siempre" sentenciaba la concejala.
No obstante, desde el equipo de Gobierno se ofrecía una explicación muy distinta a este respecto. Según indicaban fuentes municipales, la finalidad de la ayuda era adquirir una herramienta de consumo interno para los funcionarios, y su instalación "se encargó a la empresa que podía ejecutarlo, ya que era la única poseedora del programa/aplicación en cuestión, no realizando la misma el trabajo asignado en tiempo y forma".
Así las cosas, la administración local trasladaba el asunto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ejecutando la orden de devolución del montante económico correspondiente, y dando paso a la realización de las actuaciones previstas en dicho punto del proyecto "mediante otros medios por parte de los propios técnicos municipales". "Esta señora vuelve a mentir, en lo que parece ya una tónica general" apostillaban estas mismas voces.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro