Inyección de 3,2 millones para la nueva estación de Alhama de Murcia

Adif Alta Velocidad moviliza 3,2 millones para el acceso por carretera a la nueva estación de Alhama de Murcia. La compañía acaba de licitar la construcción de dos vías, que discurrirán en paralelo al viaducto de Alhama a lo largo de 2 kilómetros. El viaducto canaliza el paso de la línea de alta velocidad (LAV) Murcia-Almería por este municipio murciano.

Mientras culminan las obras del acueducto, "en breve iniciará la construcción de la propia estación, ambas en el marco del tramo Sangonera-Totana (24,7km) de la línea de alta velocidad", explica Adif en un comunicado.

En cuanto a las vías licitadas, una es de 230 metros lineales y conecta desde el casco urbano de la localidad. La segunda, de 930 metros, conecta desde la carretera RM-608. Ambas vías contarán con cuatro rotondas (tres para conectar con las carreteras que comunican la localidad y otra de acceso a la estación), y todos sus elementos (señales, iluminación, integración ambiental, protecciones, etc.).

Además de las carreteras de acceso, dispondrá de un área de 4.744 metros cuadrados con aparcamiento para 55 vehículos -dos de ellos destinados a personas con movilidad reducida-, zonas para taxis, bicis y motocicletas, y kiss&ride -un punto de parada puntual de vehículos para dejar o recoger viajeros-.

El edificio de la nueva estación de Cercanías de Alhama de Murcia, ubicada al sur del municipio, se integrará bajo el viaducto por el que la nueva LAV Murcia-Almería pasa por el sureste del término municipal, mientras que sus andenes estarán sobre este viaducto, a 10 metros y medio de altura.

Características

El edificio de viajeros, de 337 metros cuadrados, contará con un vestíbulo abierto, con zona de espera, sistemas de información al viajero, aseos, tornos de acceso y otras instalaciones, además de conexiones accesibles, mediante cuatro ascensores, para subir a los dos andenes de la estación, de 220m y dotados de marquesinas y refugios para viajeros.

De su lado, el viaducto de Alhama es una de las estructuras más singulares de la nueva LAV Murcia-Almería. Además de sus 2km de longitud, sus 10,50 m de altura, y sus 44 vanos, en parte de su trazado (585m), el que acoge los andenes de la estación, cuenta con el doble de anchura de lo habitual para estas infraestructuras (27m), para así albergar cuatro vías, las dos generales y las dos con parada y andenes.

La nueva LAV, además de eje estratégico del Corredor Mediterráneo y conectar Almería a la alta velocidad, renovará la movilidad de proximidad: será la línea por donde se preste el servicio de Cercanías de la Región de Murcia, que contará con seis nuevas estaciones, actualmente en desarrollo (Librilla, Totana, Lorca San Diego, Almendricos y Alcantarilla, además de la de Alhama) y otras tres ampliadas y mejoradas (La Hoya, Puerto Lumbreras y Pulpí).

Adif sigue impulsando el desarrollo de esta nueva LAV con actuaciones en distintos puntos y ámbitos de su desarrollo: completa su plataforma, mientras ya ha iniciado la electrificación, ultima el comienzo del montaje de vía en los primeros tramos y ya tiene contratado el despliegue de los más avanzados sistemas de comunicaciones y señalización.