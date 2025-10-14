Fuente Álamo acoge la I Feria de Comercio y Hostelería 'Fuente Álamo Vivo' del 17 al 19 de octubre

El municipio de Fuente Álamo celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre la primera edición de la Feria de Comercio y Hostelería 'Fuente Álamo Vivo', un evento que reunirá a comerciantes, hosteleros, vecinos y visitantes en la Ronda del Mediodía, en pleno centro urbano.

El acto de inauguración tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 19:00 horas en la propia Ronda del Mediodía, y marcará el inicio oficial de esta feria que nace con vocación de convertirse en una cita anual de referencia para el municipio.

La feria contará con un total de 18 stands comerciales, una zona gastronómica con degustaciones, actuaciones musicales en directo, espectáculos, un pase de modelos, una jornada de puertas abiertas organizada por un box local de crossfit y una ludoteca gratuita destinada a los más pequeños. Todo ello con el objetivo de ofrecer una experiencia completa y fomentar el comercio local como motor económico y social del municipio.

La concejala de Comercio y Empresas, Isabel María García Hernández, ha destacado la importancia de esta iniciativa como “una apuesta clara por el tejido comercial y hostelero del municipio, que necesita herramientas de dinamización como esta feria para visibilizar su trabajo y acercarlo a la ciudadanía”. Además, ha señalado que “la implicación de los comerciantes ha sido ejemplar, lo que demuestra las ganas de participar, innovar y crecer juntos”.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Juana María Martínez, ha subrayado que esta feria “responde a una demanda creciente tanto del sector comercial como de los propios vecinos, que pedían un espacio común donde impulsar la economía local y dinamizar el centro urbano”. La regidora ha asegurado que “Fuente Álamo Vivo no es solo una feria, sino el inicio de una estrategia de apoyo continuo al comercio y la hostelería, que son fundamentales para la vida y el desarrollo de nuestro municipio”.

Puede descargar la programación en el siguiente enlace: https://ayto-fuentealamo.es/feriafuentealamovivo/