Los barrios de San Diego y San Cristóbal de Lorca se levantan contra la inseguridad en sus calles

Los barrios de San Diego y San Cristóbal, zonas tradicionalmente obreras y que desde hace años concentran gran parte de la población migrante de Lorca, quieren que sus calles sean seguras. Representantes de las asociaciones vecinales de las mencionadas barriadas así lo expresaban este martes, en una comparecencia que tenía como escenario la puerta del cuartel de Policía Local situado en el segundo de los barrios y que permanece cerrado desde hace meses.

"Cada vez estamos más inseguros, da miedo realmente de salir por la noche por el barrio", señalaba Belén Benavente, presidenta de la asociación de vecinos 'Nueva Avenida Europa', quien aseguraba: "mi hija por ejemplo va con spray de pimienta por si alguien se le echa encima porque ya la cría ha tenido varios altercados".

Cuartel de Policía de San Cristóbal, en una imagen de archivo. / L.O.

En este sentido, Benavente ponía en tela de juicio las afirmaciones realizadas por el equipo de Gobierno acerca de la disminución de la criminalidad en la ciudad: "nos dicen que Lorca está bien, que es una de las ciudades más seguras que hay ahora mismo, que ha bajado la delincuencia... nosotros no decimos que el centro de la ciudad no sea más seguro, pero del puente para acá estamos abandonados en todos los sentidos" sentenciaba esta vecina de San Diego, que terminaba haciendo un llamamiento a la administración para el 'reparto' de la población migrante en lo que a servicios sanitarios y educativos se refiere por el resto del municipio de manera que se reduzca la presión asistencial en el lugar.

También intervenía una componente de la Asociación de Vecinos Rabaleros, Isabel Sánchez, que hacía suyas las reclamaciones de Benavente, a la vez que pedía más presencia de agentes de policía de paisano en las calles del lugar, así como la reapertura del cuartel del cuerpo municipal de policía de San Cristóbal: "ya que se han gastado ese dinero no entendemos qué hace el cuartelillo cerrado", apuntaba.

Pedro Sosa durante sun intervención junto a los vecinos. / L.O.

Junto a los vecinos comparecía el edil de la coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa, que ponía el foco en el modelo económico de Lorca como causa principal de los problemas referidos por los vecinos. "Es el que más desigualdad genera, el que más brecha entre ricos y pobres abre, y el que menos reparte. A eso hay que sumar que los citados barrios de Lorca se han convertido en el lugar donde se han abierto el mayor número de Empresas de Trabajo Temporal de Lorca, de la Región y posiblemente de toda España. Es lo único que crece en el barrio: las ETTs y las casas de juego y apuestas, mientras quienes mandan en Lorca y en Murcia no hacen nada por normalizar y superar los agravios en materia de servicios e infraestructuras públicas esenciales como las sanitarias y las educativas", declaraba el concejal.

Del mismo modo, Sosa Martínez reclamaba la creación de un plan de inversiones "que normalice las infraestructuras educativas y sanitarias con el resto de la ciudad y de la Región", complementado con "cosas tan simples" como mayor iluminación y potencia de luz en las calles, mayor atención a los parques, y mayor aplicación y sanción de ordenanzas municipales básicas en materias urbanísticas y de convivencia ciudadana.

Oportunismo populista

Tras la comparecencia efectuada por el portavoz de IU, fuentes municipales acusaban a Pedro Sosa de "oportunismo", instándolo a reclamar más seguridad "al señor Pedro Sánchez, a la Delegación del Gobierno y al propio Gobierno que sustenta". Asimismo, desde el equipo de Gobierno tildaban de "cosas auténticamente disparatadas y a la desesperada" las afirmaciones del concejal de izquierdas, a la vez que recordaban los datos aportados el pasado lunes por el edil responsable de Seguridad Ciudadana al respecto de las actuaciones preventivas realizadas por la Policía Local.

Control realizado por la Policía Local de Lorca. / L.O.

Concretamente, según las cifras referidas por Juan Miguel Bayonas, los casi mil controles realizados por los agentes municipales habrían permitido identificar en lo que va de año a 3.457 personas y detener a 228 por diversos motivos; unas cifras a pesar de las cuales –o debido a ellas– la delincuencia habría descendido en el municipio un 2 % en el primer semestre de este año.