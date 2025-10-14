Arranca la construcción de dos glorietas que mejorarán la seguridad del principal acceso a Abarán desde la autovía

El Gobierno regional ha iniciado las obras de construcción de dos glorietas en la carretera RM-513 que mejorarán la seguridad vial del principal acceso al municipio de Abarán, desde la autovía Murcia-Albacete (A-30).

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, acompañado del alcalde de Abarán, Jesús Gómez Montiel, ha visitado este martes las obras y ha destacado que "la actuación, con una inversión regional de más de 940.000 euros, beneficiará a los más de tres millones de usuarios que circulan por esta carretera anualmente".

"Con esta intervención, el Gobierno regional da respuesta a una demanda de los vecinos de Abarán y mejora de forma significativa la seguridad en un tramo con elevada intensidad de tráfico, donde confluyen vehículos pesados, accesos agrícolas y desplazamientos urbanos", ha subrayado García Montoro.

Y es que, manifiesta, estas glorietas "no solo reforzarán la seguridad, sino que también permitirán ordenar los accesos a fincas, caminos rurales y naves industriales, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la convivencia entre los distintos tipos de tráfico que confluyen en esta vía".

Las obras consisten en la transformación de las actuales intersecciones en T, situadas entre los puntos kilométricos 2,5 y 3,1 de la RM-513, en dos glorietas completas: una frente al campo de fútbol 'Las Colonias' y otra en la zona próxima a una antigua empresa de frutas.

La primera contará con un diámetro exterior de 32 metros y la segunda con 26 metros, lo que permitirá una circulación más fluida y segura. Además, se mejorará el trazado de la curva existente, ampliando su radio para favorecer la maniobrabilidad.

Asimismo, se instalará nueva señalización y balizamiento, así como luminarias tipo LED alimentadas por placas solares, que contribuyen a reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia energética de la infraestructura.

El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses. Durante este tiempo se mantendrá el tráfico con medidas de señalización y desvíos puntuales para garantizar la seguridad de los usuarios mientras se desarrollan los trabajos.